Waarom Max Verstappen de favoriet is voor de sprintzege in Spa

Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder op het circuit van Spa-Francorchamps in België. De teams en coureurs krijgen het druk, want er staat weer een sprintrace op het programma. Voor Max Verstappen kan dit goed uitpakken, want hij is de koning van de sprintraces.

Na een soort extra zomerstop van twee weken gaat het Formule 1-seizoen nu verder met de Belgische Grand Prix. Het circuit in de Belgische Ardennen is zeer populair onder de coureurs, en ze zullen veel rondjes gaan rijden. Het is immers weer een sprintweekend, en dat betekent dat er veel op het snel staat. Elke dag worden er sessies verreden die ergens over gaan, en er zijn extra WK-punten te verdienen.

Veelvraat Verstappen

Max Verstappen verschijnt niet als de favoriet aan de start in Spa, maar hij geldt wel als de grote favoriet voor de sprintzege, volgens de cijfers dan. Sinds 2021 worden er sprintraces verreden in de Formule 1, en Verstappen is uitgegroeid tot de koning van deze races. Met elf zeges heeft hij namelijk ruim de helft van de sprintraces in de geschiedenis van de Formule 1 gewonnen.

Kansen voor anderen

Naast Verstappen zijn er slechts drie (!) coureurs die meerdere sprintraces op hun naam hebben geschreven. Het gaat hier om Valtteri Bottas, Lando Norris en Oscar Piastri, die allemaal tot twee sprintzeges zijn gekomen. George Russell, Sergio Perez en Lewis Hamilton wisten ook een sprintrace te winnen, maar ze kwamen niet verder dan die enkele overwinning.

Strijd met McLarens

In België zullen alle ogen dus gericht zijn op Verstappen, maar hij weet dat hij vooral rekening moet houden met de snelle McLarens. Norris en Piastri zijn dit seizoen een klasse apart in de Formule 1, en als één van hen de sprintrace weet te winnen, dan is dat de twee coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die meer dan twee sprintraces heeft gewonnen.