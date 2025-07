Blijft Verstappen bij Red Bull? "Dit is een briljante zet"

De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull is nog altijd een onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De Nederlander wordt in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar nu beginnen veel mensen daar aan te twijfelen.

Ralf Schumacher was in de afgelopen stellig: Verstappen gaat vertrekken bij Red Bull. De Duitse oud-coureur wist het zeker, en was de eerste die sprak over een mogelijke ontmoeting tussen Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff op Sardinië. Dit zorgde voor een enorme stroom aan geruchten, en Schumacher bleef achter zijn mening over de toekomst van Verstappen staan.

Geweldige zet van Red Bull

Nu krabbelt hij echter terug, en wijst hij naar het feit dat Red Bull teambaas Christian Horner heeft ontslagen en vervangen door Laurent Mekies. Schumacher laat in de podcast Backstage Boxengasse weten dat dit goed kan zijn voor de toekomst van Verstappen: "Het was een briljante zet om Mekies aan te stellen. Het bracht echt iets in het team. In korte tijd veranderde de sfeer en de aanpak werd totaal anders."

Plannen maken

Schumacher is milder over de toekomst van Verstappen: "Ik denk dat de zomerstop wordt gebruikt om alle opties af te wegen. Blijft Max bij Red Bull of is Mercedes toch aantrekkelijker onder de nieuwe regels van 2026? Max, zijn vader en zijn manager zullen daarover gaan zitten."

Volgens Schumacher kan Red Bull nu ook weer aan het aantrekken van grote namen denken. Hij stelt dat dit door Horner niet kon: "Met hem aan het roer wilde veel gevestigde namen uit de Formule 1 gewoonweg niet instappen. Dat is nu wel anders."

Toekomstplannen

Schumacher legt uit dat het voor Red Bull nu belangrijk wordt om Verstappen een goed toekomstplan voor te schotelen: "Als ze een concreet stappenplan kunnen geven, dan zie ik hem wel blijven. Net zoals Alonso die zich liet overtuigen door het project van Aston Martin met Adrian Newey en Honda."