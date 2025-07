Grote twijfel over Red Bull-toekomst van Tsunoda

Yuki Tsunoda heeft een zware eerste seizoenshelft in de Formule 1 achter de rug. De Japanner worstelt met zijn Red Bull, en er wordt sterk getwijfeld aan zijn toekomst bij het team. Jacques Villeneuve vraagt zich dan ook af hoe lang Tsunoda nog een Red Bull-coureur is.

Tsunoda begon aan het seizoen bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls. In de eerste twee raceweekenden liet hij goede dingen, zien waarna hij door Red Bull werd aangewezen als de vervanger van de tegenvallende Liam Lawson. Tsunoda begon aardig aan zijn avontuur bij Red Bull, maar al snel zakten zijn prestaties flink in.

Tsunoda heeft regelmatig moeite met het bereiken van Q2, en het scoren van WK-punten is ook geen makkelijke opgave. De Japanner staat nu op de zeventiende plaats in het wereldkampioenschap, met slechts tien WK-punten achter zijn naam. Hij staat zelfs twee punten achter Liam Lawson, die aan het jaar begon bij Red Bull.

Het grote vraagteken

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve is niet onder de indruk van de prestaties van Tsunoda. De Canadees is zeer kritisch in zijn analyse op de site van de Formule 1: "Hoe lang Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing blijft, is het grote vraagteken."

Uitzonderlijke coureur

Hij ziet de Japanner steeds vaker op pijnlijke wijze de fout ingaan: "Hij was zo hard aan het pushen om van het kleine team naar het grote team te gaan. Hij is echt een goede coureur, maar je moet hier een uitzonderlijke coureur zijn..."

Volgens Villeneuve betekent dat dat er moet worden gedacht aan de supersterren van de sport: "Je moet een Lewis Hamilton zijn, je moet een Fernando Alonso zijn, je moet een Oscar Piastri zijn of een Lando Norris."

Wat brengt de toekomst?

Het lijkt erop dat Tsunoda het seizoen gaat afmaken, omdat Red Bull geen wijzigingen aan de line-ups meer wil doorvoeren. Er gaan veel geruchten over het tweede Red Bull-zitje rond, vooral de naam van Isack Hadjar wordt vaak genoemd.