Max Verstappen maakt nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij heeft een achterstand van 24 WK-punten op kampioenschapsleider Lando Norris, en met nog twee raceweekenden te gaan is alles nog mogelijk. Volgens Jacques Villeneuve is Verstappen de grote titelfavoriet.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen had een enorme achterstand op McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri, maar heeft na de zomerstop flinke stappen gezet. Sinds het raceweekend in Zandvoort stond Verstappen in elke race op het podium en hij wist vier races te winnen.

Afgelopen weekend in Las Vegas kwam hij met speels gemak als winnaar over de streep, en liep hij in op de McLarens. Uren na de race werd het beeld nog mooier voor Verstappen, omdat Norris en Piastri werden gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplank. Hierdoor staat Verstappen nu gelijk met Piastri, en staat hij nog slechts 24 punten achter op Norris.

Wie is de titelfavoriet?

Aankomend weekend in Qatar moet Verstappen presteren, en de spanning is dan ook groot. Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve durft bij Canada Casino een voorspelling te doen: "Ik zou nog steeds mijn geld inzetten op Verstappen als kampioen. Maar wel echt met een kleine marge, vanwege zijn ervaring, en omdat McLaren nu twee coureurs heeft die vechten om het kampioenschap. Ze kunnen daardoor de één niet gebruiken om de ander te helpen."

De fouten van McLaren

Villeneuve vindt het niet vreemd dat McLaren nu foutjes begint te maken: "Wanneer je in de verdediging zit, dan neem je de verkeerde beslissingen. Kunnen ze een enorm agressieve call maken voor Norris die ook nadelig kan zijn voor Piastri? Dat kan niet. Je gaat aan jezelf twijfelen en door die balans te willen behouden maak je de verkeerde strategische keuzes."

Het grote voordeel voor Red Bull

Die fouten vormen volgens Villeneuve dan weer een voordeel voor Red Bull en Verstappen: "Red Bull kan hierop inspelen. Ze kunnen de druk opvoeren. In dat opzicht hebben ze dus een voordeel. Ze hebben alleen wel het puntennadeel. De McLaren is echter nog wel de snellere auto, en Norris zit nu in zijn A-game. Verstappen ook, dus het wordt leuk om te volgen."

"Normaal gesproken kijk je naar de sprintrace, en denk je: 'Oké, het is leuk, maar er zijn niet zoveel punten. Laten we geen grote risico's nemen.' Nu kan je echter niet anders, met drie coureurs die vechten om het kampioenschap. Qatar zou dus een extreem spannende race kunnen worden. Het is bovendien een hete race, een fysieke race."