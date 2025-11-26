user icon
icon

Villeneuve wijst Verstappen aan als absolute titelfavoriet

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Villeneuve wijst Verstappen aan als absolute titelfavoriet

Max Verstappen maakt nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij heeft een achterstand van 24 WK-punten op kampioenschapsleider Lando Norris, en met nog twee raceweekenden te gaan is alles nog mogelijk. Volgens Jacques Villeneuve is Verstappen de grote titelfavoriet.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen had een enorme achterstand op McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri, maar heeft na de zomerstop flinke stappen gezet. Sinds het raceweekend in Zandvoort stond Verstappen in elke race op het podium en hij wist vier races te winnen.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

Afgelopen weekend in Las Vegas kwam hij met speels gemak als winnaar over de streep, en liep hij in op de McLarens. Uren na de race werd het beeld nog mooier voor Verstappen, omdat Norris en Piastri werden gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplank. Hierdoor staat Verstappen nu gelijk met Piastri, en staat hij nog slechts 24 punten achter op Norris.

Wie is de titelfavoriet?

Aankomend weekend in Qatar moet Verstappen presteren, en de spanning is dan ook groot. Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve durft bij Canada Casino een voorspelling te doen: "Ik zou nog steeds mijn geld inzetten op Verstappen als kampioen. Maar wel echt met een kleine marge, vanwege zijn ervaring, en omdat McLaren nu twee coureurs heeft die vechten om het kampioenschap. Ze kunnen daardoor de één niet gebruiken om de ander te helpen."

De fouten van McLaren

Villeneuve vindt het niet vreemd dat McLaren nu foutjes begint te maken: "Wanneer je in de verdediging zit, dan neem je de verkeerde beslissingen. Kunnen ze een enorm agressieve call maken voor Norris die ook nadelig kan zijn voor Piastri? Dat kan niet. Je gaat aan jezelf twijfelen en door die balans te willen behouden maak je de verkeerde strategische keuzes."

Het grote voordeel voor Red Bull

Die fouten vormen volgens Villeneuve dan weer een voordeel voor Red Bull en Verstappen: "Red Bull kan hierop inspelen. Ze kunnen de druk opvoeren. In dat opzicht hebben ze dus een voordeel. Ze hebben alleen wel het puntennadeel. De McLaren is echter nog wel de snellere auto, en Norris zit nu in zijn A-game. Verstappen ook, dus het wordt leuk om te volgen."

"Normaal gesproken kijk je naar de sprintrace, en denk je: 'Oké, het is leuk, maar er zijn niet zoveel punten. Laten we geen grote risico's nemen.' Nu kan je echter niet anders, met drie coureurs die vechten om het kampioenschap. Qatar zou dus een extreem spannende race kunnen worden. Het is bovendien een hete race, een fysieke race."

F1 Nieuws Max Verstappen Jacques Villeneuve McLaren Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.050

    Jaques Jaques Jaques…. ik wacht met smart op de release van Private Paradise 2 die helaas toch weer is uitgesteld ondanks dat de eerste exemplaren al hun weg naar de winkel hadden gevonden. Maar voor de rest kan ik het gebrabbel dat er bij Jaques uitkomt als hij het over de F1 heeft niet meer horen.
    Als Lando de sprintrace wint en Max wordt derde dan is het al klaar. Dan is Lando op zaterdagochtend al kampioen. Max is dus allesbehalve de absolute titel favoriet en zijn kampioenschap hangt niet alleen aan een flinterdun draadje maar is feitelijk vrijwel verloren en alleen extreme tegenslag kan Lando nog van een titel afhouden.

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 11:28
    • Brummbär

      Posts: 682

      De algemene rekenkamer belde net, ze willen weten hoe je berekend hebt dat hij na de sprintrace al kampioen kan worden. Want zij komen er niet uit.

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 11:39

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.390
  • Podiums 125
  • Grand Prix 231
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar