Jos Verstappen wordt beschuldigd van verspreiden geruchten over Norris

Jos Verstappen wordt beschuldigd van verspreiden geruchten over Norris
  • Gepubliceerd op 17 nov 2025 09:26
  • comments 24
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakt theoretisch gezien nog altijd kans op de wereldtitel. Hij heeft een klein wonder nodig, en moet hopen dat de interne situatie bij McLaren overkookt. Jacques Villeneuve heeft echter niet het idee dat Lando Norris wordt voorgetrokken door McLaren, en stelt dat dit is bedacht door Jos Verstappen.

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn de titelrivalen van Verstappen. Piastri leek lange tijd de grote favoriet voor de wereldtitel te zijn, maar in de afgelopen maanden is er veel veranderd. IJskonijn Piastri verloor zijn kalmte, en maakte een gestreste indruk. In de laatste paar races pakte Norris de handschoen op, en won hij in Mexico en Brazilië.

Norris heeft hierdoor een ruime voorsprong in het wereldkampioenschap. Bij McLaren mogen de coureurs echter vrij vechten, maar in de afgelopen weken ontstond daar twijfel over. Critici stelden dat McLaren Norris voortrekt. Bij McLaren hebben ze dat afgedaan als onzin, maar de kritische kenners blijven bij hun standpunt: Norris is de favoriet van McLaren.

Wat is er aan de hand?

Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve denkt er echter anders over. De altijd kritische Canadees stelt bij BetVictor Casino dat Norris niet wordt voorgetrokken. Hij wijst naar het kamp Verstappen: "Dat klinkt meer alsof Jos Verstappen en Red Bull druk uitoefenen op McLaren en Norris. Dat hoort gewoon bij het spel. Dat is prima. Hij is een meester in het spel. Iedereen heeft het in de afgelopen jaren gedaan, dus fair play. Ze doen het allemaal, het hoort bij het spel. Het enige waar hij omgeeft, is zijn jongen Max."

Waarom zou Jos Verstappen dit doen?

Red Bull-coureur Verstappen staat nu 49 punten achter op Norris, en Villeneuve vindt deze tactiek dan ook niet vreemd: "Jos Verstappen wil het beste voor Max doen. Ze hebben een kleine kans om de titel te winnen, dus misschien heeft hij een beetje hulp nodig door wat meer druk uit te oefenen."

'Norris heeft geen voordeel'

Tot slot maakt Villeneuve nog even duidelijk dat hij niet het gevoel heeft dat McLaren Norris voortrekt: "We hebben trouwens helemaal niets gezien dat wijst op het bevoordelen van Norris. Vorig jaar was juist het tegenovergestelde het geval."

John6

Posts: 11.278

Flauwe kul van Villeneuve, het druipt toch gewoon van Zak zijn gezicht af dat hij Lando wil als Kampioen, Lando is de man daar van de commercials, daar zie je ook Oscar niet in.

Lando zit er ook al vele jaren bij McLaren, Jos heeft hier niets mee te maken, het valt iedereen op in de media.

  • 17
  • 17 nov 2025 - 10:09
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Jacques Villeneuve Jos Verstappen McLaren Red Bull Racing

Reacties (24)

  • John6

    Posts: 11.278

    Flauwe kul van Villeneuve, het druipt toch gewoon van Zak zijn gezicht af dat hij Lando wil als Kampioen, Lando is de man daar van de commercials, daar zie je ook Oscar niet in.

    Lando zit er ook al vele jaren bij McLaren, Jos heeft hier niets mee te maken, het valt iedereen op in de media.

    • + 17
    • 17 nov 2025 - 10:09
    • Runningupthathill

      Posts: 18.470

      Waarom dat sommige er een sport van maken om zaken te verzinnen, is mij echt een raadsel.

      "Lando is de man daar van de commercials, daar zie je ook Oscar niet in."
      Laatste nieuwe commercial van McLaren: Die met Sonic & Tails. Wie mag/moet er daar in meespelen? Piastri.
      En Norris? Die zien we in de commercial helemaal niet.

      • + 13
      • 17 nov 2025 - 11:18
    • Pietje Bell

      Posts: 31.935

      "En Norris? Die zien we in de commercial helemaal niet."

      Even 5 sec gegoogeld en ik kwam als eerste deze tegen. Ga echt niet verder zoeken, want ik heb Lando veel vaker in commercials gezien.

      https://www.ispot.tv/ad/6r5Q/smartsheet-mclaren-formula-1-featuring-lando-norris

      • + 9
      • 17 nov 2025 - 11:39
    • MLTG

      Posts: 1.135

      Gaan we nu serieus kijken welke correur meer in commercials voorkomt.
      Het gaat hier over racen op de baan, niet op het scherm. Grappige is dat de oranjecamping om her hardst roept dat Verstappen niet voorgetrokken word op zijn teamgenoten en die hetzelfde materiaal krijgen , want dat zou totaal niet logisch zijn voor het team. En dezelfde roepen dan weer wel dat McLaren wel voortrekt. Want die riskeren gewoon hun kans op het WDC omdat ze dat zien op het gezicht van Zak?
      Hoe ongeloofwaardig wil je zijn vraag ik me dan af

      • + 4
      • 17 nov 2025 - 12:21
    • Pietje Bell

      Posts: 31.935

      Lekker weer vandaag hè @MLTG?! Strak blauwe lucht en volop zon!

      • + 5
      • 17 nov 2025 - 12:40
    • MLTG

      Posts: 1.135

      Geen idee wat het weer hier mee te maken heeft, maar inderdaad mooi weer voor het tijd van het jaar.

      • + 3
      • 17 nov 2025 - 13:07
    • Aquarius72

      Posts: 735

      Zie je nou wel dat ze Lando voortrekken. Oscar mag niet eens in de reclames voorkomen. Het is enkel Lando wat de klok slaat.

      Zo, en dat wilde ik even kwijt.

      • + 3
      • 17 nov 2025 - 14:21
    • Runningupthathill

      Posts: 18.470

      "Even 5 sec gegoogeld en ik kwam als eerste deze tegen. Ga echt niet verder zoeken, want ik heb Lando veel vaker in commercials gezien."

      Leer eerst lezen, zou ik zeggen. Ik zeg duidelijk: De laatste commercial en de persoon hierboven zegt dat je "Oscar niet ziet in commercials". Mijn punt klopt, zelfs al zou het niet de laatste commercial zijn, zelfs al is er één waar enkel Norris in voorkomt, zelfs al komt Norris "meer" voor, mijn punt klopt - John6 verzint zaken.

      Dus wat je ook probeert te bereiken met je comment, is mij echt een raadsel.

      • + 6
      • 17 nov 2025 - 15:56
    • Larry Perkins

      Posts: 61.529

      Heb onderzoek laten doen.
      Lando heeft sinds 2019 in totaal 114 commercials gedaan voor McLaren, hun aandeelhouders en sponsors, waarvan 72 sinds 2023 toen Oscar zijn teamgenoot werd.
      Voor die tijd deed Ricciardo de meeste spots omdat hij mediatechnisch gezien wat beter in de markt stond.
      Oscar heeft sinds zijn debuut bij McLaren in 2023 in 70 commercials een rol gespeeld.

      Conclusie: De twee ontlopen elkaar dus nauwelijks iets...

      • + 2
      • 17 nov 2025 - 16:27
    • Pietje Bell

      Posts: 31.935

      Bedank degene maar even die voor jou dat onderzoek heeft gedaan @Larry. Er gaat niets boven feiten.
      Wat ik echter belangrijk vind is dat het om dit jaar gaat, want dit jaar strijden Oscar en Lando om de wereldtitel en dit jaar wordt er gezegd dat Zak Lando liever kampioen ziet worden.
      Kun jij ook even onderzoek laten doen hoeveel commercials Oscar en Lando dit jaar voor McLaren hebben gedaan?

      • + 2
      • 17 nov 2025 - 16:34
    • Larry Perkins

      Posts: 61.529

      Beiden tot nu toe in 2025 34 commercials @Pietje, en beiden moeten er tot aan Abu Dhabi nog aan 8 meewerken. Degene die WDC wordt moet vervolgens nog in 7 extra spotjes komen opdraven maar is daar maximaal twee (vakantie)dagen mee kwijt.

      Heb trouwens Zak geadviseerd om - mocht Lando WDC worden - Margarida Corceiro beslist ook een (hoofd)rol te geven, of beter nog, als enige een rol te geven...

      • + 1
      • 17 nov 2025 - 16:55
    • Pietje Bell

      Posts: 31.935

      Oké @Larry, bedank jouw dikke duim maar even namens mij.

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 17:11
    • Larry Perkins

      Posts: 61.529

      Bedank me maar zodra we overal wonderschone pop-ups van Maggie te zien krijgen @Pietje...

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 17:16
    • Pietje Bell

      Posts: 31.935

      Zal ik doen @Larry, maar wat als Max kampioen wordt?
      Wil je dan ook.......................

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 17:54
    • Larry Perkins

      Posts: 61.529

      Inderdaad, dan ook wonderschone pop-ups van Maggie....

      • + 1
      • 17 nov 2025 - 17:58
    • Pietje Bell

      Posts: 31.935

      Helemaal mee eens!

      • + 1
      • 17 nov 2025 - 18:08
    • LucaF1

      Posts: 472

      John6 ja dus... dat doet Marko ook met Max die wil ook alleen dan Max wint ;-))

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 18:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.810

    "Om nou die McLaren coureurs 'n paar knallen voor hun hoofd te geven gaat volgens sommigen te ver, al begrijp ik dat niet, maar vooruit.
    Dus probeer ik het spelletje op deze manier te spelen, en het schijnt te werken.... één coureur heb ik al te pakken haha".....aldus een in zijn vuist lachende Jos.

    • + 5
    • 17 nov 2025 - 10:10
  • shakedown

    Posts: 1.505

    Villeneuve is lekker bezig!


    Lijkt wel alsof hij een interview heeft gegeven en elke dag worden er quotes (met onzin) uitgehaald en een aantal berichten van op de site gegooid...

    • + 2
    • 17 nov 2025 - 10:17
  • jd2000

    Posts: 7.410

    Het valt ook niet mee om als F1 duider in het nieuws te blijven.

    • + 4
    • 17 nov 2025 - 10:39
  • Mr Marly

    Posts: 7.871

    Plausibel dit.

    • + 2
    • 17 nov 2025 - 10:45
  • MaxRaw

    Posts: 949

    Bedacht, Klinkt, Misschien?
    Aan onzekerheid grenzende onwaarschijnlijkheid?
    Jacques en Nico hebben graag iets te vertellen, maar dragen nooit iets werkelijks bij.
    Net als sommige Moderator's hier.
    Feiten,, waarheden, dat is wat wij graag lezen en weten, de rest kan zo naar de Privé of Story toe.

    • + 3
    • 17 nov 2025 - 12:48
    • MLTG

      Posts: 1.135

      Waarom onwaarschijnlijk? Zo vreemd is de gedachte niet. Jos zal Max waar hij kan helpen en een beetje stoken via de media tussen de concurrenten van Max. Waarom niet. Jos heeft contacten genoeg in de media. En mischien heeft Jacques wel iets gehoord van zijn collegas.

      Maar als je alleen feiten en waarheden wilt lezen ben je toch echt op de verkeerde site

      • + 2
      • 17 nov 2025 - 13:22
  • gp

    Posts: 4.926

    Ik weet het niet. Ik denk dat het vooral Piastri fans zijn die het gerucht verspreiden dat Lando wordt voorgetrokken. Het is totale onzin. Ze krijgen allebei evenveel kansen. Dat hebben we vorig jaar duidelijk gezien toen Lando nog een kans maakte op het WK en McLaren weigerde om Lando voor te laten toen Piastri ging winnen en zo de kansen voor Lando aanzienlijk verkleinde. Lando is gewoon een maatje te groot voor Piastri. De enige reden dat Piastri kon uitlopen is dat hij betere kwalificaties neerzette. Lando's race pace was overal een stuk sneller

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 20:08

