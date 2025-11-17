Max Verstappen maakt theoretisch gezien nog altijd kans op de wereldtitel. Hij heeft een klein wonder nodig, en moet hopen dat de interne situatie bij McLaren overkookt. Jacques Villeneuve heeft echter niet het idee dat Lando Norris wordt voorgetrokken door McLaren, en stelt dat dit is bedacht door Jos Verstappen.

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn de titelrivalen van Verstappen. Piastri leek lange tijd de grote favoriet voor de wereldtitel te zijn, maar in de afgelopen maanden is er veel veranderd. IJskonijn Piastri verloor zijn kalmte, en maakte een gestreste indruk. In de laatste paar races pakte Norris de handschoen op, en won hij in Mexico en Brazilië.

Norris heeft hierdoor een ruime voorsprong in het wereldkampioenschap. Bij McLaren mogen de coureurs echter vrij vechten, maar in de afgelopen weken ontstond daar twijfel over. Critici stelden dat McLaren Norris voortrekt. Bij McLaren hebben ze dat afgedaan als onzin, maar de kritische kenners blijven bij hun standpunt: Norris is de favoriet van McLaren.

Wat is er aan de hand?

Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve denkt er echter anders over. De altijd kritische Canadees stelt bij BetVictor Casino dat Norris niet wordt voorgetrokken. Hij wijst naar het kamp Verstappen: "Dat klinkt meer alsof Jos Verstappen en Red Bull druk uitoefenen op McLaren en Norris. Dat hoort gewoon bij het spel. Dat is prima. Hij is een meester in het spel. Iedereen heeft het in de afgelopen jaren gedaan, dus fair play. Ze doen het allemaal, het hoort bij het spel. Het enige waar hij omgeeft, is zijn jongen Max."

Waarom zou Jos Verstappen dit doen?

Red Bull-coureur Verstappen staat nu 49 punten achter op Norris, en Villeneuve vindt deze tactiek dan ook niet vreemd: "Jos Verstappen wil het beste voor Max doen. Ze hebben een kleine kans om de titel te winnen, dus misschien heeft hij een beetje hulp nodig door wat meer druk uit te oefenen."

'Norris heeft geen voordeel'

Tot slot maakt Villeneuve nog even duidelijk dat hij niet het gevoel heeft dat McLaren Norris voortrekt: "We hebben trouwens helemaal niets gezien dat wijst op het bevoordelen van Norris. Vorig jaar was juist het tegenovergestelde het geval."