Button leeft mee met Verstappen: "Dit is heel erg lastig voor hem"

Max Verstappen lijkt de wereldtitel dit jaar uit zijn hoofd te kunnen zetten. Zijn achterstand op de McLarens is zeer groot, en hij worstelt met zijn Red Bull-bolide. Jenson Button stelt dat het een lastige situatie is, maar dat Verstappen alsnog één van de beste coureurs is.

Verstappen wist dit jaar twee races te winnen op de circuits van Suzuka en Imola. Verder bleef hij aardig in het spoor van de McLarens, maar zijn achterstand op hen groeide elk weekend. Oscar Piastri en Lando Norris zijn immers sneller, en zijn uitvalbeurt in Oostenrijk zorgde ervoor dat Verstappen een enorme kloof heeft om te overbruggen.

Lastige situatie voor Verstappen

Oud-wereldkampioen Jenson Button leeft mee met Verstappen. In gesprek met de site van de Formule 1 laat Button zijn licht schijnen op Verstappens eerste seizoenshelft: "Ik denk dat het heel erg lastig is voor Max. Als hij één slechte race heeft, zoals in Oostenrijk, dan zijn dat veel punten die hij moet goedmaken op de McLarens in een auto die niet zo goed is als de McLaren."

"Je zou kunnen zeggen dat het kampioenschap momenteel een tweestrijd is, maar Max laat het al een paar jaar zien, en wat hij met die auto's doet is simpelweg ongelooflijk."

De grote man bij Red Bull

Verstappen moet in zijn eentje de kar trekken bij Red Bull, want ook zijn huidige teamgenoot Yuki Tsunoda is niet in staat om hem bij te houden. Verstappens eerdere teamgenoten Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez en Liam Lawson konden dat ook niet.

Button ziet dit als een bewijs van de kracht van Verstappen: "Als je zoveel coureurs in dezelfde auto zet, en ze komen op geen enkel moment echt in de buurt van hem, dan bewijst dat wat voor een talent hij is, en wat hij kan doen met een moeilijke auto."