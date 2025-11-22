Met nog drie races te gaan, is de titelstrijd in de Formule 1 nog altijd niet beslist. Op papier zijn Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen de drie coureurs die nog altijd voor de titel van 2025 gaan. Oud-coureur en wereldkampioen Jenson Button heeft een favoriet voor de titelstrijd.

Button denkt dat McLaren-coureur Norris de meeste kans maakt op de wereldtitel van 2025. De Britse coureur staat bovenaan het kampioenschap, maar is nog nooit sterk geweest in Las Vegas. De coureur vertelde eerder al dat hij weinig verwachtte van de race in de wereldberoemde stad.

Norris is zelfverzekerd

De oud-coureur vertelt in The F1 Show over de titelkansen van Lando Norris. De Brit maakt volgens Button enorm veel kans: "Sinds de zomerstop is het geweldig om te zien. Ik ga niet zeggen dat hij getransformeerd is, want hij heeft altijd al snelheid gehad, maar ik denk dat Lando nu zeker meer zelfvertrouwen heeft, en dat is geweldig om te zien."

"Dit is emotioneel gezien een heel moeilijke tijd voor een coureur. Wat je nu doormaakt, is dat je vecht voor een wereldkampioenschap sinds je ongeveer vijf jaar oud was. Dat was altijd de droom. Plotseling kun je het binnen handbereik hebben, maar de vraag is of je dat ook naar de finish kunt brengen. Ik hou van dat gevoel, maar het is mentaal ook zo zwaar. Ik ben erg onder de indruk van hoe Lando met die druk omgaat. Hij is gewoon op dreef, het is echt indrukwekkend om te zien", vertelt Button.

Norris heeft geen goede geschiedenis in Las Vegas

Lando Norris heeft niet de beste prestaties behaald in Nevada. De Brit startte de GP van Las Vegas in 2023 als vijftiende en wist niet te finishen. De Brit crashte al na twee rondes. In 2024 ging het beter voor de kampioenschapsleider, want hij startte als zesde en finishte uiteindelijk ook op die positie.

De Brit is momenteel in goede vorm, want hij heeft de afgelopen twee Grands Prix fenomenaal gewonnen. Op knappe wijze wist de McLaren-coureur van de concurrentie weg te rijden. Hierdoor nam hij de koppositie in het wereldkampioenschap over van zijn teamgenoot Oscar Piastri.