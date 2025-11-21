user icon
icon

Tsunoda verrast in Las Vegas: "Eindelijk was hij sneller dan Verstappen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Tsunoda verrast in Las Vegas: "Eindelijk was hij sneller dan Verstappen"
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 04:16
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Yuki Tsunoda zorgde voor een verrassing tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas. De Japanner van Red Bull Racing was voor het eerst in een F1-sessie sneller dan zijn huidige teamgenoot, Max Verstappen. Voormalig wereldkampioen Jenson Button genoot van Tsunoda, die momenteel wankelt bij Red Bull. 

Charles Leclerc en Verstappen oogden een lange tijd de snelste coureurs in de eerste oefensessie. Maar Tsunoda zorgde in de slotfase voor een lichte apotheose. Daar waar Verstappen een lange periode de snelste Red Bull-coureur leek, klokte de Japanner toch de snelste tijd van de twee. 

Meer over Max Verstappen Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

Button genoot van Tsunoda 

Button keek met stomme verbazing naar het moment tijdens VT1 in Las Vegas. De Brit stak dan zijn lof ook niet onder stoelen of banken. "Dit is de eerste trainingssessie sinds lange tijd waarin iemand sneller was dan Max Verstappen in dezelfde auto", zo vertelde de analist met verbazing bij Sky Sports

Tsunoda wankelt bij Red Bull. De geruchten gaan rond dat hij zijn stoeltje gaat verliezen aan Isack Hadjar en bovendien is de kans groot dat hij in 2026 niet eens een plek op de grid heeft. Button - die fan is van Tsunoda - hoopt dan ook dat dit een als een goede stimulans werkt voor Verstappen's teamgenoot. "Ik hoop dat dit het hele weekend zo doorgaat en dat we een goede prestatie van Yuki zien, voor zijn carrière in de F1." 

Ferrari zorgt voor verrassing 

Leclerc was de snelste man tijdens de eerste oefensessie, voor Alexander Albon en Tsunoda. In een seizoen waarin weinig lukt voor Ferrari, zal dit een goede stimulans zijn voor de Monegask. "Charles wist heel veel snelste rondetijden neer te zetten. Hij was dus goed bezig", zag Button. "Lewis Hamilton was een beetje uit vorm, hij had een paar keer wat te veel remweg nodig, maar dat komt wel goed. Maar het ziet er heel positief uit voor hen en ik hoop echt dat ze vooraan mee kunnen strijden." 

Om 05:00 uur Nederlandse tijd vindt de tweede vrije training plaats in Las Vegas. In 'Sin City' hopen Leclerc, Verstappen én Tsunoda hun goede vorm vast te houden, terwijl Lando Norris van McLaren en ook de Mercedessen nog zoekende zijn. 

John6

Posts: 11.289

Het gaat maar om 1 ding en dat is snel zijn in de kwalificatie, en dat is hij niet.

  • 1
  • 21 nov 2025 - 04:36
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jenson Button Yuki Tsunoda Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.289

    Het gaat maar om 1 ding en dat is snel zijn in de kwalificatie, en dat is hij niet.

    • + 1
    • 21 nov 2025 - 04:36
  • Erwinnaar

    Posts: 5.220

    Zou grof schandalig zijn als hij ineens sneller blijft. Zo tegen einde seizoen.

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 04:38

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar