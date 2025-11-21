Yuki Tsunoda zorgde voor een verrassing tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas. De Japanner van Red Bull Racing was voor het eerst in een F1-sessie sneller dan zijn huidige teamgenoot, Max Verstappen. Voormalig wereldkampioen Jenson Button genoot van Tsunoda, die momenteel wankelt bij Red Bull.

Charles Leclerc en Verstappen oogden een lange tijd de snelste coureurs in de eerste oefensessie. Maar Tsunoda zorgde in de slotfase voor een lichte apotheose. Daar waar Verstappen een lange periode de snelste Red Bull-coureur leek, klokte de Japanner toch de snelste tijd van de twee.

Button genoot van Tsunoda

Button keek met stomme verbazing naar het moment tijdens VT1 in Las Vegas. De Brit stak dan zijn lof ook niet onder stoelen of banken. "Dit is de eerste trainingssessie sinds lange tijd waarin iemand sneller was dan Max Verstappen in dezelfde auto", zo vertelde de analist met verbazing bij Sky Sports.

Tsunoda wankelt bij Red Bull. De geruchten gaan rond dat hij zijn stoeltje gaat verliezen aan Isack Hadjar en bovendien is de kans groot dat hij in 2026 niet eens een plek op de grid heeft. Button - die fan is van Tsunoda - hoopt dan ook dat dit een als een goede stimulans werkt voor Verstappen's teamgenoot. "Ik hoop dat dit het hele weekend zo doorgaat en dat we een goede prestatie van Yuki zien, voor zijn carrière in de F1."

Ferrari zorgt voor verrassing

Leclerc was de snelste man tijdens de eerste oefensessie, voor Alexander Albon en Tsunoda. In een seizoen waarin weinig lukt voor Ferrari, zal dit een goede stimulans zijn voor de Monegask. "Charles wist heel veel snelste rondetijden neer te zetten. Hij was dus goed bezig", zag Button. "Lewis Hamilton was een beetje uit vorm, hij had een paar keer wat te veel remweg nodig, maar dat komt wel goed. Maar het ziet er heel positief uit voor hen en ik hoop echt dat ze vooraan mee kunnen strijden."

Om 05:00 uur Nederlandse tijd vindt de tweede vrije training plaats in Las Vegas. In 'Sin City' hopen Leclerc, Verstappen én Tsunoda hun goede vorm vast te houden, terwijl Lando Norris van McLaren en ook de Mercedessen nog zoekende zijn.