'Red Bull-personeel ontstemd na ongepaste opmerkingen Marko en Mintzlaff'

Het team van Red Bull Racing nam anderhalve week geleden afscheid van teambaas Christian Horner. De Brit werd ontslagen, en dat was een enorme verrassing. Helmut Marko en Oliver Mintzlaff zouden zich daarna niet populair hebben gemaakt op de fabriek in Milton Keynes.

Het team van Red Bull beleefde een rampzalige eerste seizoenshelft in de Formule 1. Ze konden amper vechten met McLaren, en ze staan slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Max Verstappen wist wel twee races te winnen, maar hij lijkt kansloos te zijn voor de wereldtitel. Zijn achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris is normaal gesproken te groot om te overbruggen.

Marko zorgt voor ongemak

Horners ontslag kwam uit de lucht vallen. Het kwam als een verrassing voor velen, maar het leek erop dat de top van Red Bull al eerder de knoop had doorgehakt. Vlak na Horners ontslag verschenen volgens The Sun teamadviseur Helmut Marko en kopstuk Oliver Mintzlaff op de fabriek in Milton Keynes. Ze zouden daar niet voor vreugde bij het personeel hebben gezorgd.

Een Red Bull-medewerker liet aan The Sun weten dat Marko een verkeerde toon aansloeg: "Het was slechts één dag na het ontslag van Christian, en velen van ons waren nog steeds verdrietig toen Marko ons toesprak. Hij maakte er een grapje van, en zei dat we vrolijk moesten zijn. Hij zei: 'Jullie moeten vaker lachen!' Het maakte hem niet geliefd, want wat viel er te lachen?"

Mintzlaff

Na Marko nam ook Mintzlaff het woord, maar hij pakte het ook niet subtiel aan. Hij zou grapjes hebben gemaakt over het vertrek van Horner en kopstukken Oliver Hughes en Paul Smith. Een Red Bull-medewerker legde dat uit aan The Sun: "Mintzlaff zei: 'Als je problemen hebt, stuur dan een bericht aan je manager'. Toen voegde hij daaraan toe: 'Oh, en als je geen manager meer hebt, stuur mij dan een berichtje!'. Toen barstte hij in lachen uit."