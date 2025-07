Montoya voorziet megaprobleem voor Red Bull: "Het ergste moet nog komen"

Oud-coureur Juan Pablo Montoya deelde een bijzondere mening over Red Bull Racing in een podcast. De Colombiaan zegt dat de situatie bij het team van Red Bull een beetje vreemd is.

Montoya zei in de MontoyAS-podcast van AS Colombia dat er een sobere tijd te wachten staat voor Red Bull. Het team was twee seizoenen geleden nog dominant door 22 van de 23 races te winnen, maar momenteel staan ze vierde in het wereldkampioenschap.

Verlies toppersoneel

Het team van Red Bull Racing is dan ook veel toppersoneel verloren. Zo is het team Adrian Newey verloren. De topontwerper stapte weg van het team na de Grand Prix van Miami in 2024. Newey is momenteel aan de slag bij Aston Martin.

"Het interessante is: wat gebeurt er nu? Oké, het is gebeurd, maar blijft Helmut? Wie die rol overneemt, zal alles onder controle willen krijgen, en op dit moment heeft Helmut controle over alles: de coureurs, het hele systeem. Tenzij Helmut ook betrokken was bij het nemen van deze beslissing, is het superinteressant, want het roept een hoop vragen op", zo zegt Montoya in de MontoyAS-podcast.

Het draait om Verstappen

"Voor mij draait dit voor 100% om Max. Het draait allemaal om Max, in welke richting dan ook. Kijk, ze hebben Adrian Newey verloren, en ze hebben ook Jonathan Wheatley verloren, dus ze hebben een groot deel van het leiderschap binnen Red Bull verloren, van de hele structuur."

"En misschien hebben ze moeite om die functies in te vullen of om de juiste mensen aan te trekken, en misschien wilden mensen op dit moment gewoon niet onder Christian of zijn structuur werken. Dus het is ingewikkeld, een beetje vreemd en heel verrassend. Maar dit nieuws komt zelden alleen; ik denk dat er meer komt. Dit is mijn persoonlijke mening, ik weet niets zeker", zo eindigt Montoya zijn mening over de toekomst van Red Bull.