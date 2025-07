Marko vertelt de waarheid over gesprekken tussen Verstappen en Mercedes

Het team van Red Bull Racing heeft een paar onrustige weken achter de rug. Teambaas Christian Horner werd ontslagen, en de geruchten over een vertrek van Max Verstappen werden steeds luider. Helmut Marko wil weinig kwijt over deze belangrijke zaken.

Red Bull heeft een tegenvallende eerste seizoenshelft achter de rug. Ze staan slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, en Max Verstappen wist slechts twee races te winnen. Hij lijkt kansloos te zijn voor de wereldtitel, en dat is een enorme tegenvaller voor het team. Na een onrustige periode werd ook besloten om teambaas Christian Horner de laan uit te sturen.

Wist Verstappen van het ontslag van Horner?

Red Bull-adviseur Helmut Marko wilde niet zoveel kwijt over het ontslag van Horner. In een interview met zijn landgenoten van OE24 wilde hij er zelfs geen vragen over beantwoorden. Toen hij werd gevraagd of er met Verstappen is gesproken over Horners ontslag, reageerde Marko kortaf: "Max is geïnformeerd, maar ik wil er verder niets over zeggen."

Sardinië

Verstappen zelf stond in de afgelopen dagen ook in met middelpunt van de aandacht. Hij werd met zijn boot 'Unleash the Lion' gespot voor de kust van het Italiaanse eiland Sardinië. Opvallend genoeg werd ook Mercedes-teambaas Toto Wolff voor de kust van Sardinië gezien.

Marko maakt zich geen zorgen

Het zorgde voor een nieuwe stroom aan geruchten over een mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes. Volgens wilde verhalen zouden Verstappen en Wolff elkaar hebben gesproken op Sardinië, al is daar geen bewijs voor. Marko maakt zich geen zorgen, en komt met een opmerkelijke reactie: "Max mag afspreken met wie hij wil."

Marko wordt gevraagd of hij zich echt geen zorgen maakt over een vertrek van Verstappen. Hij reageert schouderophalend: "We hebben een geldig contract met Max dat loopt tot en met 2028. We gaan er dan ook vanuit dat Max bij ons blijft."