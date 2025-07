Sainz onthult hoe serieus Mercedes-interesse écht was

Carlos Sainz moest vorig jaar op zoek naar een nieuwe werkgever. Zijn contract bij Ferrari liep af, en uiteindelijk tekende hij bij Williams. Zijn naam werd ook genoemd bij Mercedes, en Sainz onthult nu hoe serieus deze verhalen waren.

Sainz kreeg begin vorig jaar te horen dat zijn aflopende contract bij Ferrari niet werd verlengd. De Italiaanse renstal had een deal getekend met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, en Sainz had één jaar de tijd om een nieuwe werkgever te vinden.

De Spanjaard werd in verband gebracht met de halve grid, maar het duurde zeer lang voordat hij een krabbel zette onder een nieuw contract. Hij koos voor Williams, waar hij sinds dit jaar de teamgenoot is van Alexander Albon. Hij moet nog wennen aan zijn nieuwe omgeving, maar Sainz heeft veel vertrouwen in het project van Williams.

Verhalen over Mercedes

Begin vorig jaar werd zijn naam ook genoemd bij Mercedes. Door de transfer van Hamilton was er immers een plekje vrij gekomen voor dit jaar. Sainz werd gezien als een goede optie, maar de in Brackley gevestigde renstal maakte een andere keuze. Ze besloten toptalent Andrea Kimi Antonelli naar voren te schuiven, en de Italiaan doet het momenteel zeker niet slecht.

Hoe groot waren de kansen van Sainz?

De vraag is dan hoe serieus de interesse van Mercedes in Sainz echt was. De Spanjaard was te gast in de High Performance Podcast, waar hij werd gevraagd hoe dicht hij bij een deal met Mercedes was: "Niet echt. We hebben toen wel veel gesprekken met Toto Wolff en de rest gevoerd, en ik was zeker één van de opties waar over werd nagedacht."

Uiteindelijk viel de keuze op Antonelli, en Sainz weet dan ook niet zeker of hij echt een optie was: "Maar hoe dicht ik bij het zitje was? Dat moet je aan Toto vragen. Maar ik denk dat hij nu heel erg blij is met Andrea Kimi Antonelli."