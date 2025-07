Ferrari werkt zeer belangrijke filmdag af met nieuwe ophanging

Het team van Ferrari is vandaag bezig met een belangrijke testdag op het circuit van Mugello. De Italiaanse renstal werkt een belangrijke filmdag af, en daar rijden ze met de nieuwe achterwielophanging. Het is voor Ferrari een belangrijke dag met het oog op de tweede seizoenshelft.

Ferrari is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Ze willen graag vechten met McLaren, maar in de werkelijkheid moeten ze vooral duels uitvechten met de Mercedessen en Max Verstappen. Ze hebben nog geen Grand Prix gewonnen, en coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton maakten een gefrustreerde indruk.

TPC-test op woensdag

Deze week komen ze in actie tijdens een speciale filmdag op het circuit van Mugello. Op woensdag was Ferrari ook al te vinden op het circuit in Toscane. Volgens Motorsport.com werd er toen vooral getest met een SF-23 uit 2023. Tijdens deze TPC-test wisselden Guanyu Zhou en Antonio Fuoco elkaar af. Het medium meldt dat Antonio Giovinazzi alvast een soort demorondjes reed in de wagen van dit jaar.

Nieuwe achterwielophanging

Vandaag rijdt Ferrari vooral met de auto uit het huidige seizoen. Volgens Motorsport.com is het belangrijkste doel van de test van vandaag, het testen van de nieuwe achterwielophanging die tijdens de Grand Prix van België wordt geïntroduceerd.

Aangezien Giovinazzi op woensdag nog reed zonder de oude achterwielophanging, kan Ferrari hierdoor goed kijken naar de verschillen. Charles Leclerc kwam vanochtend de baan op, zo blijkt uit foto's die rondgaan op sociale media. Lewis Hamilton werd in de middag gespot, en dat is opvallend. Van Hamilton is het immers bekend dat hij liever niet in actie komt tijdens testdagen.

Speciale regels

Ferrari mag vandaag slechts een beperkt aantal kilometers rijden, aangezien het slechts om een filmdag gaat. De teams mogen slechts 200 kilometer per jaar rijden tijdens de speciale filmdagen, al is het niet de bedoeling dat dit wordt gebruikt als een soort testdag. Ferrari zal waarschijnlijk ook beelden moeten schieten voor PR-doeleinden, maar ze hebben dan wel wat data op zak.