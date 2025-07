"Red Bull wijst comeback van Vettel af."

Formule 1-legende Sebastian Vettel werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een terugkeer bij Red Bull Racing. De Duitser had hier wel oren naar, maar volgens Ralf Schumacher is er allang een besluit genomen. Red Bull heeft Vettel namelijk afgewezen.

Vettel veroverde van 2010 tot en met 2013 vier wereldtitels in de Formule 1. Hij was in die jaren de absolute superster van Red Bull, maar stapte in 2015 over naar Ferrari. Eind 2022 hing hij zijn helm aan de wilgen, en ging hij meer tijd doorbrengen met zijn gezin. Vettel focust zich op zaken naast de baan, maar een terugkeer naar de Formule 1 en Red Bull werd nooit echt uitgesloten.

Ideale opvolger

Zo werd duidelijk dat Red Bull-adviseur Helmut Marko contact met hem had gezocht. De Oostenrijker liet doorschemeren dat hij Vettel zag als zijn ideale opvolger. De viervoudig wereldkampioen reageerde dankbaar op de woorden van Marko.

Vlak daarna gaf Vettel toe dat hij gesprekken voerde met Red Bull over een mogelijke rol in de toekomst. Wat deze rol zou inhouden, en wanneer er duidelijkheid zou komen, was echter niet bekend. In de afgelopen weken bleef het stil, en vroeg men zich af of Vettel nog wel in gesprek is met Red Bull.

Red Bull wijst Vettel af

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher stelt dat Vettel maar een halve waarheid met de wereld deelt. Volgens Schumacher heeft Red Bull allang een besluit genomen, zo suggereert hij bij Sport1: "Nou, Sebastian Vettel, ik denk niet dat het het geval is."

Schumacher heeft het één en ander gehoord over de gesprekken tussen Vettel en Red Bull: "Ik denk dat het een nogal eenzijdig verhaal was. Voor zover ik heb gehoord, heeft hij ook een duidelijke afwijzing gekregen. Het staat daarom ook niet ter discussie."

Marko lijkt dus nog wel eventjes op zijn plek te blijven zitten. Red Bull voerde vorige week wel een andere grote wijziging door, door teambaas Christian Horner te ontslaan. Hij werd vervangen door Laurent Mekies.