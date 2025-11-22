De twee McLaren-coureurs zijn nog steeds in gevecht om de wereldtitel van 2025. Lando Norris en Oscar Piastri willen allebei hun allereerste wereldtitel winnen. Volgens oud-coureur Gerhard Berger maken beide coureurs kans op de titel, maar is de kans ook erg groot dat ze samen gaan crashen.

De twee coureurs crashten tot nu toe een keer eerder: tijdens de sprintrace van de Verenigde Staten kwamen de twee coureurs tegen elkaar aan en vielen ze beide uit. De reden dat de twee coureurs uitvallen is erg duidelijk volgens de tienvoudig racewinnaar.

Waarom zouden de McLaren-coureurs crashen?

Tegenover Sport.de vertelde de Oostenrijker over de mogelijkheden van een crash tussen de twee titelkandidaten. Crashen is nooit fijn voor een coureur, maar samen met je teamgenoot is nog erger. De reden dat ze nog kunnen crashen is simpel volgens Berger: "Omdat beiden strijden om het wereldkampioenschap. Beide coureurs zullen alles geven en het team moet hopen dat ze niet met elkaar in botsing komen."

"Als hij geen grote fouten maakt en het geluk aan zijn kant staat, gaat het hem lukken. Mag niet worden onderschat. Hij had een dipje; hij maakt alleen fouten omdat hij ervaring mist, maar die dip is nu misschien voorbij", vertelt Berger over Piastri. "Verstappen heeft nooit schommelingen, maar het puntenverschil is te groot. Hij heeft alleen een outsiderkans om de vis uit het water te halen, bijvoorbeeld als beide McLarens uitvallen", zo schat Berger de kansen van Verstappen in.

Stand van zaken in het wereldkampioenschap

Momenteel leidt Lando Norris het wereldkampioenschap met 390 punten. 24 punten daaronder staat teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen volgt op de derde plek met een achterstand van 49 punten op Norris. Er kan nog van alles gebeuren, maar Norris maakt momenteel de meeste kans door de goede vorm waarin hij verkeert en de grote voorsprong die hij momenteel heeft.