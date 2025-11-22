user icon
Berger voorspelt: "McLaren-coureurs gaan nog crashen"

Berger voorspelt: "McLaren-coureurs gaan nog crashen"
  Gepubliceerd op 22 nov 2025 18:09
  12
  Door: Jesse Jansen

De twee McLaren-coureurs zijn nog steeds in gevecht om de wereldtitel van 2025. Lando Norris en Oscar Piastri willen allebei hun allereerste wereldtitel winnen. Volgens oud-coureur Gerhard Berger maken beide coureurs kans op de titel, maar is de kans ook erg groot dat ze samen gaan crashen. 

De twee coureurs crashten tot nu toe een keer eerder: tijdens de sprintrace van de Verenigde Staten kwamen de twee coureurs tegen elkaar aan en vielen ze beide uit. De reden dat de twee coureurs uitvallen is erg duidelijk volgens de tienvoudig racewinnaar. 

Waarom zouden de McLaren-coureurs crashen?

Tegenover Sport.de vertelde de Oostenrijker over de mogelijkheden van een crash tussen de twee titelkandidaten. Crashen is nooit fijn voor een coureur, maar samen met je teamgenoot is nog erger. De reden dat ze nog kunnen crashen is simpel volgens Berger: "Omdat beiden strijden om het wereldkampioenschap. Beide coureurs zullen alles geven en het team moet hopen dat ze niet met elkaar in botsing komen."

"Als hij geen grote fouten maakt en het geluk aan zijn kant staat, gaat het hem lukken. Mag niet worden onderschat. Hij had een dipje; hij maakt alleen fouten omdat hij ervaring mist, maar die dip is nu misschien voorbij", vertelt Berger over Piastri. "Verstappen heeft nooit schommelingen, maar het puntenverschil is te groot. Hij heeft alleen een outsiderkans om de vis uit het water te halen, bijvoorbeeld als beide McLarens uitvallen", zo schat Berger de kansen van Verstappen in.

Stand van zaken in het wereldkampioenschap

Momenteel leidt Lando Norris het wereldkampioenschap met 390 punten. 24 punten daaronder staat teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen volgt op de derde plek met een achterstand van 49 punten op Norris. Er kan nog van alles gebeuren, maar Norris maakt momenteel de meeste kans door de goede vorm waarin hij verkeert en de grote voorsprong die hij momenteel heeft.

Rimmer

Posts: 13.028

Neuh. Norris heeft hem binnen. Oscar is gebroken en wat er ook met die auto van hem is, die gaat niet meer lekker rijden tot Norris kampioen is. Om nu vanuit verloren positie ineens Lando eraf te rammen past op geen enkele manier in de wijze waarop Oscar zich de afgelopen seizoenen gedragen heeft... [Lees verder]

  • 5
  • 22 nov 2025 - 19:01
Reacties (12)

  • Snelrondje

    Posts: 8.884

    Als er nog strijd is, gaat die tussen Norris en Piastri. Max kan hooguit 2e worden en dat interesseert hem niet. Max zal nog vechten om dagoverwinningen.

    • + 3
    • 22 nov 2025 - 18:58
  • Rimmer

    Posts: 13.028

    Neuh. Norris heeft hem binnen. Oscar is gebroken en wat er ook met die auto van hem is, die gaat niet meer lekker rijden tot Norris kampioen is. Om nu vanuit verloren positie ineens Lando eraf te rammen past op geen enkele manier in de wijze waarop Oscar zich de afgelopen seizoenen gedragen heeft. Vanaf zijn startplek gaat hij Lando überhaupt niet tegenkomen.
    Het kampioenschap is beslist!!
    Lando wordt kampioen. Max pakt nog op de valreep P2 voor Oscar wat eigenlijk al belachelijk goed is.

    • + 5
    • 22 nov 2025 - 19:01
    • Raye34

      Posts: 1.165

      Er is niets beslist it ain't over till the fat lady sings!!

      • + 4
      • 22 nov 2025 - 20:24
    • Rimmer

      Posts: 13.028

      Ja klopt ook wel. Maar de meeste gebeurtenissen kan je vaak wel uittekenen en of het nou Max of Oscar op P2 is aan het einde is ook niet zo interessant.

      • + 2
      • 22 nov 2025 - 20:32
    • Raye34

      Posts: 1.165

      ''Maar de meeste gebeurtenissen kan je vaak wel uittekenen''

      Abu Dhabi 2021 wie werd daar WK, wat niemand verwachte?

      Never give up waren de woorden in een interview van Max vlak voor de GP!

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 22:10
    • SennaS

      Posts: 10.885

      Een 2e plek voor een ervaren wk is niet meer dan normaal en mag verwacht worden.
      En in een rbr had hij dichter op Norris moeten zitten, echter Piastri heeft wat punten weggepakt binnen dit jaar.
      Als Piastri in zijn 3e jaar 2e of 3e wordt is het prima. Zijn tijd komt nog..

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 22:58
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 563

      @SennaS

      "En in een rbr had hij dichter op Norris moeten zitten, echter Piastri heeft wat punten weggepakt binnen dit jaar..."

      Bekijk jij de F1 met papajasoep in je ogen of zo?! Wat een flapdrol 🤣

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 03:21
  • Larry Perkins

    Posts: 61.626

    Piastri zal op Vegas niet in de buurt van Norris komen, dus dan zou het in de laatste GP's 'moeten' gebeuren...

    Moeten tussen aanhalingstekens want voor mij hoeft het niet.

    • + 1
    • 22 nov 2025 - 19:18
  • schwantz34

    Posts: 41.394

    Het zal voor Max een geluk bij een ongeluk zijn als beide McLaren coureurs elkaar eraf zouden rossen, want dan gaat de druk bij McLaren door het dak met nog 2 races, en één vermaledijde sprintrees te gaan.

    • + 2
    • 22 nov 2025 - 21:52
    • SennaS

      Posts: 10.885

      Ik denk dat beide mcl coureurs een crash willen voorkomen omdat ze beiden nog wk kunnen worden.
      1 dnf van Norris en Piastri is in pole position voor het wk, en visa versa.

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 23:01
  • SennaS

    Posts: 10.885

    Wat een baanbrekende uitspraken van Berger weer.
    Norris kan inmiddels beter met de druk omgaan en maakt weinig fouten. Hoed anders was het eerder dit seizoen.
    Piastri zit in zijn derde seizoen, dat wordt weleens over het hoofd gezien. Hij komt er wel.
    Max, Norris of George deden het niet veel anders in hun 3e seizoen.

    • + 1
    • 22 nov 2025 - 22:54
  • Robin

    Posts: 2.924

    Ik hoop oprecht dat het niet gebeurt.
    Ken er wel eentje hier die al meermaals heeft aangegeven dat hij het graag ziet gebeuren.

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 00:46

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

