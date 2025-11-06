Max Verstappen voert de druk op bij McLaren. De Nederlander gaat ook in Brazilië verder met de jacht op het wereldkampioenschap en dat zorgt voor stress bij McLaren. Volgens oud-coureur Gerhard Berger is dat niet gek en zou Verstappen deze druk ook voelen als er nog een versie van hem zou bestaan.

Verstappen kijkt tegen een achterstand aan van 36 punten op WK-leider Norris. De Brit haalde zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri twee weken geleden in in Mexico. Met nog vier races en twee sprintraces te gaan is alles dus nog mogelijk voor Verstappen.

McLaren leek de beste papieren te hebben

McLaren was het hele seizoen dominant en leek tijdens de zomerstop met gemak beide kampioenschappen te gaan winnen. Nu de constructeurstitel al gewonnen is, moet het team zich gaan focussen op de coureurstitel. Verstappen is in de tussentijd al heel wat punten ingelopen en doet weer volop mee om de wereldtitel.

"Max heeft het niveau van de afgelopen jaren vastgehouden", vertelt oud-coureur Gerhard Berger tegenover Corriere dello Sport. "Hij is heel snel en maakt weinig fouten. Ik noemde Ayrton Senna al onverslaanbaar. Maar qua racen voldoet Verstappen ook aan de eisen. Max kan de titel nog winnen. Ik hoop dat we van nu tot het einde eerlijke gevechten zien."

De druk is hoog voor McLaren

De oud-McLaren-coureur vindt het niet gek dat McLaren inzakt nu Verstappen zo snel dichterbij komt: "Ups en downs horen erbij. Als je twee teamgenoten van een vergelijkbaar kaliber hebt, is de druk nu eenmaal hoog. Dat zou Max ook overkomen als er nog een Verstappen was."

Als Verstappen beide races wint dit weekend en beide McLaren-coureurs halen geen punten, is het verschil nog maar drie punten met kampioenschapsleider Norris. McLaren mag dus echt geen foutjes maken in de laatste vier Grand Prix-weekenden. Vorig seizoen won Max Verstappen de Grand Prix van Brazilië op legendarische wijze. De Nederlander reed zijn auto van de achttiende positie naar de eerste positie.