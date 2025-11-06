user icon
Angstzweet bij McLaren: "Verstappen zou ook druk voelen!"

Angstzweet bij McLaren: "Verstappen zou ook druk voelen!"
  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 08:48
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen voert de druk op bij McLaren. De Nederlander gaat ook in Brazilië verder met de jacht op het wereldkampioenschap en dat zorgt voor stress bij McLaren. Volgens oud-coureur Gerhard Berger is dat niet gek en zou Verstappen deze druk ook voelen als er nog een versie van hem zou bestaan.

Verstappen kijkt tegen een achterstand aan van 36 punten op WK-leider Norris. De Brit haalde zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri twee weken geleden in in Mexico. Met nog vier races en twee sprintraces te gaan is alles dus nog mogelijk voor Verstappen. 

McLaren leek de beste papieren te hebben

McLaren was het hele seizoen dominant en leek tijdens de zomerstop met gemak beide kampioenschappen te gaan winnen. Nu de constructeurstitel al gewonnen is, moet het team zich gaan focussen op de coureurstitel. Verstappen is in de tussentijd al heel wat punten ingelopen en doet weer volop mee om de wereldtitel. 

"Max heeft het niveau van de afgelopen jaren vastgehouden", vertelt oud-coureur Gerhard Berger tegenover Corriere dello Sport. "Hij is heel snel en maakt weinig fouten. Ik noemde Ayrton Senna al onverslaanbaar. Maar qua racen voldoet Verstappen ook aan de eisen. Max kan de titel nog winnen. Ik hoop dat we van nu tot het einde eerlijke gevechten zien."

De druk is hoog voor McLaren

De oud-McLaren-coureur vindt het niet gek dat McLaren inzakt nu Verstappen zo snel dichterbij komt: "Ups en downs horen erbij. Als je twee teamgenoten van een vergelijkbaar kaliber hebt, is de druk nu eenmaal hoog. Dat zou Max ook overkomen als er nog een Verstappen was."

Als Verstappen beide races wint dit weekend en beide McLaren-coureurs halen geen punten, is het verschil nog maar drie punten met kampioenschapsleider Norris. McLaren mag dus echt geen foutjes maken in de laatste vier Grand Prix-weekenden. Vorig seizoen won Max Verstappen de Grand Prix van Brazilië op legendarische wijze. De Nederlander reed zijn auto van de achttiende positie naar de eerste positie.

shakedown

Posts: 1.490

Verstappen heeft niets te verliezen. Norris en Piastri wel. Die hebben het hele jaar niets te duchten van de concurrentie. Pas sinds ze r een zooitje van maken is dat veranderd.

  • 3
  • 6 nov 2025 - 08:51
    • VER

      Posts: 577

      Idd, enige zweet van Verstappen loopt door zn bilnaad omdat hij geen coolpack draagt!

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 11:03
  • snailer

    Posts: 30.621

    Verstappen voelde in 2021 enorme druk. Alleen heeft hij dat koekje netjes opgegeten

    Mclaren en de rijders zitten wel in een totaal andere situatie. De voorsprong is massief en ze hebben 2 rijders met die voorsprong.

    2 horse race. De druk praten ze zichzelf aan.

    • + 2
    • 6 nov 2025 - 08:58
  • DenniSNL1980

    Posts: 358

    Tussenstand graag @Ouwe, nummer 83?

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 09:03
  • ohnoname

    Posts: 91

    Grappig dat mijn post niet doorkomt, omdat ik kritisch ben op het artikel. Max startte niet van de 18e positie, maar van de 17e. Feitelijk zelfs de 16e, omdat Stroll een Strolletje deed in de opwarmronde.

    • + 3
    • 6 nov 2025 - 09:21
    • gridiron

      Posts: 2.921

      Dat is niet grappig, dat is normaal 😉

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 12:26
  • nr 76

    Posts: 7.118

    Vorig jaar was de situatie omgekeerd, en toen was het ook Norris die onder de druk bezweek, terwijl dus Verstappen die druk dan had moeten voelen.

    • + 3
    • 6 nov 2025 - 10:42
    • F1jos

      Posts: 4.786

      Max staat er heel open en relaxed in, dat is denk ik ook de beste aanpak en de sfeer in het team is compleet anders.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 12:57

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
