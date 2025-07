Red Bull gewaarschuwd voor doemscenario bij vertrek van Verstappen

Het team van Red Bull Racing gaat door een zware periode heen. De resultaten vallen tegen, en teambaas Christian Horner is ontslagen. Hij is opgevolgd door Laurent Mekies, en volgens Jolyon Palmer staat de Fransman voor een enorme uitdaging. Hij wijst naar een mogelijk vertrek van Max Verstappen.

Red Bull heeft een aantal zware weken achter de rug. De Oostenrijkse renstal kan niet meevechten met de concurrentie, en een nieuwe wereldtitel van Verstappen is uit zicht verdwenen. De viervoudig wereldkampioen wordt daarnaast in verband gebracht met een vertrek. Zijn naam wordt genoemd bij Mercedes, en niemand lijkt deze verhalen te willen ontkennen.

Doemscenario dreigt voor Red Bull

Volgens oud-coureur Jolyon Palmer staat Mekies voor een grote uitdaging. In de F1 Nation Podcast legt Palmer dat uit: "Er zijn grote problemen die hij direct moet gaan aanpakken, en de line-up is daar zeker één van. Alle geruchten over Verstappen en zijn contract volgen precies op hetzelfde moment dat Christian wordt ontslagen."

"Ik denk dat Laurent en de top van Red Bull daar snel duidelijkheid over moeten krijgen: kunnen ze hun stercoureur vasthouden? Op dit moment lijkt het er namelijk op dat Max de lijm is die het team bij elkaar houdt. Als je Max weghaalt, dan is het volledige oude management verdwenen. Alleen Helmut Marko zit er dan nog, in een adviseursrol."

De belangrijke rol van Verstappen

Palmer wijst ook naar het feit dat veel kopstukken al zijn vertrokken. Volgens de Brit is Verstappen heel erg belangrijk voor Red Bull: "Veel mensen met belangrijke rollen zijn vertrokken. Max is echter nog steeds in staat om de pole position te pakken in Silverstone. Hij kan dat team nog steeds sturen. Lambiase zal nu ook een centrale rol gaan spelen, en hij heeft een geweldige band met Max."

"Maar de andere coureurs vormen ook een enorm vraagteken. En dat is precies het punt waar Laurent veel ervaring mee heeft, hij werkte eerder samen met Yuki Tsunoda, en kan duidelijkheid gaan creëren over wat er daar aan de hand is."