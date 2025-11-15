Jolyon Palmer prijst Max Verstappen na afloop van de Grand Prix van Brazilië. De oud-coureur en huidig F1 TV-analist is te spreken over de wijze waarop Verstappen zijn auto uit de muur wist te houden tijdens de sprintrace in Brazilië.

Oscar Piastri kreeg het niet voor elkaar om de auto uit de muur te houden in bocht drie. Palmer vindt daardoor dat Verstappen een van de betere coureurs aller tijden is. De Nederlander heeft tijdens de Grand Prix in Brazilië een fenomenale race gereden en heeft maar liefst zestien plekken gewonnen.

Verstappen zoekt de limiet

"We zien ook dat Max Verstappen hetzelfde doet. Steeds meer coureurs beginnen de limiet op te zoeken. En dan wordt het eigenlijk een vaardigheidstest: kun je de auto op de baan houden? Hoe precies rijd je? Hoe ver durf je in die goot te gaan? Hoe dicht blijf je bij de witte lijn? De millimeters maken het verschil, en je absolute vaardigheidsniveau ook. Je reactie, je controle over de auto. Alles telt mee", vertelt Palmer bij F1TV.

"Als we Verstappen zien doorkomen, gaat hij ook over de kerbstone, in ongeveer hetzelfde gebied als Piastri, helemaal richting de goot. Daar zie je de spray opkomen. Max had een enorme schuiver. Het stuur is volledig in gebruik, een gigantisch moment, met zijn hart in de keel. Hij lijkt even de eerste te worden die Oscar de muur in volgt, maar hij weet de auto nét onder controle te houden." Uiteindelijk eindigde Verstappen als vierde in de sprintrace.

'Verstappen is een voorbeeld'

Palmer looft Verstappen en noemt de Nederlander een voorbeeld voor andere coureurs. Verstappen heeft zichzelf bewezen, nadat Norris een plas water over de zijkant van de baan gooide. Drie coureurs crashten op die plek tijdens dezelfde ronde. "Voor mij is dit opnieuw een voorbeeld van Verstappens enorme rijkunst en natuurlijke vaardigheid om zichzelf op de baan te houden."

"Het is zó makkelijk voor coureurs om daar een fout te maken. Dat drie rijders het in dezelfde ronde overkomt, laat zien dat het geen domme fout is. Ze zitten allemaal precies op de limiet. In dat opzicht kun je zeggen dat het ook een beetje pech is. Maar toch, er moet altijd iets zijn dat het verschil maakt tussen de allerbesten en degenen die die fouten wél maken", zo concludeert Palmer.