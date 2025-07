'Marko speelde sleutelrol bij het ontslag van Horner'

Het team van Red Bull Racing zorgde vorige week voor een schok door teambaas Christian Horner te ontslaan. Het was een enorme dreun voor Horner, die de reden van zijn ontslag niet leek te kennen. Mogelijk speelde Helmut Marko ook een rol bij het vertrek van Horner.

Horner was sinds 2005 de teambaas van Red Bull. Onder zijn leiding groeide de renstal uit tot een topteam, en werden er titels gepakt met Sebastian Vettel en Max Verstappen. Dit jaar vielen de prestaties echter tegen, en kwam Horner steeds verder onder druk te staan. Toch kwam zijn ontslag vorige week voor veel mensen als een grote schok.

Mintzlaff plantte het zaadje

Volgens het Duitse medium Bild kwam Horners ontslag niet voor iedereen als een verrassing. Bild stelt dat Red Bulls sportdirecteur Oliver Mintzlaff al weken nadacht over een mogelijke ingreep. Voorafgaand de Oostenrijkse Grand Prix had hij een bijeenkomst met aandeelhouders Chalerm Yoovidhya en Mark Mateschitz, ook Marko zou aanwezig zijn geweest bij deze meeting.

Marko en Mintzlaff brachten het slechte nieuws

Volgens Bild kwamen de kopstukken van Red Bull afgelopen maandag weer bijeen tijdens een ZOOM-meeting. Hier gat Mintzlaff aan dat hij Horner wilde ontslaan, en Yoovidhya en Mateschitz gaven groen licht voor dit ingrijpende besluit. Mintzlaff en Marko waren toen al afgereisd naar Londen om de machtswisseling voor te bereiden.

Bild stelt dat Horner op dinsdag een meeting had met Marko en Mintzlaff in een hotel. Hier zou hij het nieuws te horen hebben gekregen. Volgens Bild had Horner eerder al zijn leidinggevende functie over de marketingafdeling opgegeven, dit deed hij nadat grootaandeelhouder Yoovidhya hem onder druk had gezet.

Mekies de opvolger

Horner is bij Red Bull opgevolgd door Laurent Mekies. De Fransman is overgenomen van Red Bulls zusterteam Racing Bulls, waar hij in de afgelopen anderhalf jaar aan de leiding stond. Bij het Italiaanse team is hij opgevolgd door de ervaren Alan Permane.