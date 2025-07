Simcoureur Red Bull crasht kampioenschapsauto op Goodwood

Het team van Red Bull Racing was afgelopen weekend aanwezig bij het Goodwood Festival of Speed. De Oostenrijkse renstal verzorgde daar het hele weekend demoruns, maar op zondag ging dat mis. Op beelden is te zien hoe hun titelwinnende wagen op pijnlijke wijze de hooibalen in glijdt.

Het Goodwood Festival of Speed was afgelopen weekend een groot spektakel. Formule 1-legendes zoals Alain Prost en Nigel Mansell werden in het zonnetje gezet, terwijl de huidige Formule 1-teams bijna allemaal aanwezig waren. Haas stuurde Oliver Bearman en Esteban Ocon de heuvel op, terwijl Gabriel Bortoleto aanwezig was namens het team van Sauber.

Legendarische wagen loopt schade op

Het team van Red Bull Racing had dit jaar geen van hun huidige Formule 1-coureurs naar Goodwood gestuurd. De Oostenrijkse renstal zorgde wel voor spektakel, maar maakte gebruik van de diensten van ervaren rotten David Coulthard en Patrick Friesacher.

Op zondag mocht simcoureur Sebastian Job een run rijden in de Red Bull RB8. Met deze auto werd Sebastian Vettel in 2012 wereldkampioen, en het is dan ook een historische wagen die perfect paste bij het Festival of Speed. De RB8 verliet Goodwood echter niet in perfecte staat.

Pijnlijke crash

Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat de Red Bull aankomt in een gebied waar hij moet keren. Normaal gesproken gebeurt dit met een spectaculaire drift, maar nog voordat Job deze kan inzetten, gaat het mis. De coureur rijdt zeer langzaam, maar doordat zijn voorwiel niet wil meesturen, schuift hij kansloos de hooibalen in.

Het personeel van Red Bull is snel ter plaatse, en de wagen wordt teruggeduwd naar de tent waar het team stond. Het was een pijnlijk moment voor Red Bull, maar de gevolgen waren niet groot. Later op de dag kwamen ze namelijk gewoon weer in actie tijdens meerdere demoruns.