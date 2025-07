‘Red Bull moet Helmut Marko snel ontslaan’

Het team van Red Bull Racing zorgde vorige week voor een schok door teambaas Christian Horner te ontslaan. Het besluit volgde na een tegenvallende eerste seizoenshelft, waarin slechts twee zeges werden gepakt. Volgens Christijan Albers moet Red Bull ook nadenken over een mogelijk ontslag van Helmut Marko.

Horner was sinds 2005 de teambaas van Red Bull. Onder leiding van de Brit groeide de renstal uit tot een absoluut topteam. Max Verstappen lijkt dit jaar echter niet in staat te zijn om de wereldtitel te pakken. Hij wist te winnen in Japan en Imola, maar heeft een enorme achterstand op de McLarens.

Horner wordt opgevolgd door Laurent Mekies, die nu veel te maken zal krijgen met teamadviseur Helmut Marko. Het is geen geheim dat de Verstappens het goed kunnen vinden met Marko, en hij lijkt dus niet te hoeven vrezen voor zijn toekomst.

Houdbaarheidsdatum

Oud-coureur Christijan Albers stelt in de F1-podcast van De Telegraaf dat Red Bull een ontslag van Marko moet overwegen: "Marko kan zoiets ook wel hebben opgezet. Hij was de vertrouwenspersoon van Mateschitz. Maar Horner heeft ook altijd goed werd geleverd, ze hebben allebei goed werk geleverd. Maar ik denk dat de houdbaarheidsdatum van Marko toch wel in het vizier begint te komen."

Steun van de Verstappens

Dat de Verstappens altijd achter Marko staan, vindt Albers wel mooi: "Ik begrijp wel dat... En dat vind ik zo mooi van de Verstappens, dat ze altijd loyaal blijven. Iemand die ze heeft geholpen, daar staan ze gewoon volledig achter. Als je echter soms bepaalde uitspraken van Marko ziet, dan vind ik dat ook niet meer van deze tijd."

"Ik vraag me dan af of dat nog een goede positie is om in te blijven. Misschien moeten ze nu ook gewoon het roer radicaal kan gaan omgooien en ook ervoor zorgen dat ze een nieuwe generatie krijgen."

Dagelijkse gang van zaken

Marko is echter niet betrokken bij de dagelijkse gang van zaken bij Red Bull, maar Albers blijft bij zijn punt: "Nee, maar hij drukt wel zijn stempel op de coureurs. Dat vind ik toch wel een hele grote factor. Wie gaat er rijden, wie rijdt er niet?"

"Ik vind hem ook persoonlijk, als hij een interview geeft, niet tactisch. Dan kun je zeggen dat hij dat nooit was, maar nu begint hij wel een beetje tegen de grove kant van het tactische aan te komen. Daar waar het team zeker niet beter van wordt."