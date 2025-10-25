Lando Norris liet er in de derde vrije training voor de Grand Prix van Mexico geen twijfel over bestaan: de Brit was op het Autódromo Hermanos Rodríguez met afstand de snelste man op de baan. De McLaren-coureur was in topvorm en gaf een duidelijk signaal af richting de concurrentie.

Waar de afgelopen dagen vooral het gesprek ging over Max Verstappen en zijn jacht op Oscar Piastri in het WK, bewees Norris dat ook hij nog altijd meedoet om de titel. Met slechts veertien punten achterstand op zijn Australische teamgenoot is de Brit springlevend in de strijd.

Chandhok looft Norris na VT3

In de slottraining reed Norris met overmacht de snelste tijd, vóór Lewis Hamilton en George Russell. Voormalig F1-coureur en analist Karun Chandhok kon zijn bewondering bij Sky Sports niet onder stoelen of banken steken. “Lando is deze sessie fantastisch geweest. Als je kijkt naar zijn prestaties op vrijdag, zit hij echt in een uitstekend ritme”, aldus Chandhok.

De oud-coureur verwacht dat Norris zich nadrukkelijk gaat mengen in het titelgevecht. “Dit is een cruciaal moment voor het wereldkampioenschap. Iedereen praat over Verstappen die de McLarens achterna zit, maar Lando jaagt ook op Oscar. Hij zit er kort achter en lijkt steeds beter in vorm te komen.”

'Norris topfavoriet voor pole position'

Volgens Chandhok is Norris zelfs de topfavoriet voor pole position. “We dachten dat het een van de spannendste kwalificaties ooit zou worden, met de top tien binnen een halve seconde. Maar nu hebben we één coureur die drieënhalve tiende sneller is dan de rest. Laten we zien of dat zo blijft als het erop aankomt.”

Verstappen kende ondertussen een moeizame sessie. De Nederlander was op vrijdag al niet tevreden over het gedrag van zijn Red Bull, en ook in VT3 kwam hij niet lekker in zijn ritme. Een gebrek aan grip hinderde hem opnieuw, waardoor hij bleef steken op de zesde plaats.