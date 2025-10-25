user icon
'Norris topfavoriet voor pole: Wordt een van de spannendste kwalificaties ooit'
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 20:57
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris liet er in de derde vrije training voor de Grand Prix van Mexico geen twijfel over bestaan: de Brit was op het Autódromo Hermanos Rodríguez met afstand de snelste man op de baan. De McLaren-coureur was in topvorm en gaf een duidelijk signaal af richting de concurrentie.

Waar de afgelopen dagen vooral het gesprek ging over Max Verstappen en zijn jacht op Oscar Piastri in het WK, bewees Norris dat ook hij nog altijd meedoet om de titel. Met slechts veertien punten achterstand op zijn Australische teamgenoot is de Brit springlevend in de strijd.

Chandhok looft Norris na VT3

In de slottraining reed Norris met overmacht de snelste tijd, vóór Lewis Hamilton en George Russell. Voormalig F1-coureur en analist Karun Chandhok kon zijn bewondering bij Sky Sports niet onder stoelen of banken steken. “Lando is deze sessie fantastisch geweest. Als je kijkt naar zijn prestaties op vrijdag, zit hij echt in een uitstekend ritme”, aldus Chandhok.

De oud-coureur verwacht dat Norris zich nadrukkelijk gaat mengen in het titelgevecht. “Dit is een cruciaal moment voor het wereldkampioenschap. Iedereen praat over Verstappen die de McLarens achterna zit, maar Lando jaagt ook op Oscar. Hij zit er kort achter en lijkt steeds beter in vorm te komen.”

'Norris topfavoriet voor pole position'

Volgens Chandhok is Norris zelfs de topfavoriet voor pole position. “We dachten dat het een van de spannendste kwalificaties ooit zou worden, met de top tien binnen een halve seconde. Maar nu hebben we één coureur die drieënhalve tiende sneller is dan de rest. Laten we zien of dat zo blijft als het erop aankomt.”

Verstappen kende ondertussen een moeizame sessie. De Nederlander was op vrijdag al niet tevreden over het gedrag van zijn Red Bull, en ook in VT3 kwam hij niet lekker in zijn ritme. Een gebrek aan grip hinderde hem opnieuw, waardoor hij bleef steken op de zesde plaats.

  • Avb1

    Posts: 270

    Moeizaam??
    Meschien moeten jullie kijken naar de data....
    En wat als Norris Pole pakt?? Dat is niet eens de beste positie om te starten in Mexico.
    En ja Norris wordt helaas wereldkampioen en piastri en Max niet.
    Hij heeft de beste auto en is er dit keer mentaal wel klaar voor vs Acteur Piastri is dat niet. Echt nooit zo een acteur gezien als hem..

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 21:15
    • Mick34

      Posts: 1.261

      In principe is het niet een mega probleem om eenmalig punten aan Norris te verliezen, zolang Max voor Piastri finisht. Piastri is de coureur die de meeste punten voorsprong heeft en daar moet je in eerste instantie zoveel mogelijk op inlopen.

      Betekent wel dat Max dan hierna wel echt moet maximaliseren tov Norris

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 21:36
  • AUDI_F1

    Posts: 3.373

    Ik denk dat anderen nog niet het achterste van hun tong hebben laten zien, daarom zal het spannend zijn.
    maar Pole in Mexico wil ook zeggen 1 van de langte runs naar bocht 1. Dus pole is leuk, maar of het handig is?

    • + 3
    • 25 okt 2025 - 21:29
  • elflitso

    Posts: 1.554

    De duivel zit nog in het doosje. Bij RBR zijn ze met heel andere dingen bezig geweest in VT3. Dat maakt ze vaak ook sterk. Niet het geijkte doen maar alternatieve uitvoeren.

    • + 2
    • 25 okt 2025 - 21:41
  • hupholland

    Posts: 9.322

    voorlopig favoriet, maar we hebben dit jaar veel grotere verschillen gezien in FP3, maar lang niet altijd was dat een voorbode voor een pole. Vorig jaar in Mexico een 1-2tje voor McLaren in FP3 met vergelijkbare verschillen maar Piastri ging er toen al vroeg uit en Norris kwam niet verder dan P3. Dus maar zien of ze het vandaag wel kunnen waarmaken. Misschien doen er wel 7 coureurs mee voor de pole

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 22:10
  • SennaS

    Posts: 10.668

    Rbr met Max zijn natuurlijk nooit afgeschreven en als het erop aankomt is die rbr auto opeens top of the bill.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 22:41

