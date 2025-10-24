Chandhok komt met speciale vergelijking: "Verstappen is Senna"

Karun Chandhok denkt dat Oscar Piastri het wereldkampioenschap niet gaat winnen. Volgens de oud-coureur zijn Norris en Verstappen in een betere vorm sinds de winterstop dan de leider in het kampioenschap. Er wordt de laatste tijd vaak gezegd dat McLaren niet meer de snelste auto heeft, maar daar is Chandhok het niet mee eens.

Het verschil tussen Piastri en Verstappen is geslonken van 104 punten naar 40 punten. Veel fans en kenners praten over dit verschil, maar Lando Norris is ook dichterbij zijn teamgenoot gekomen. De Brit heeft het gat van 34 punten naar veertien punten gemaakt. Het is minder spectaculair dan Verstappen, maar toch is Norris twintig punten ingelopen op Piastri.

'Verstappen wil alleen winnen'

Chandhok vertelt in de podcast van Sky Sports over de titelstrijd en vergelijkt Verstappen dan met een oud-wereldkampioen: "Ik denk dat Max het verschil maakt. Ik denk dat ze net zo snel zijn. Ik denk dat de Max-factor wel echt een rol speelt. Hij kan de resultaten ruiken. In een weekend waarin hij geen kans maakte, zei hij dat het er niet in zou zitten. Waar was zijn motivatie om derde of vierde te worden? Hij is Ayrton Senna."

Wie wordt wereldkampioen?

Er blijft maar een vraag door menig F1-fan door het hoofd spoken: Wie wordt wereldkampioen? Volgens Chandhok zijn er twee coureurs die een echte kans maken: "Maar tijdens weekenden waarin hij de overwinning kon ruiken, wist hij opeens twee of drie tienden te vinden. Oscars voorsprong op Lando is nu 14 punten, toch? Dat zijn twee overwinningen, ineens staan ze gelijk", rekent Chandhok uit.

"Sinds de zomerstop is hij de McLaren-coureur die beter in vorm is. Dus ik weet het niet, ik weet het écht niet. Max zou dit eigenlijk wel kunnen", rondt Chandhok af. Het belooft een spannende eindsprint te worden. De Formule 1 strijkt dit weekend neer in Mexico. Verstappen heeft daar al vijf keer eerder gewonnen, dus hij maakt een kans.