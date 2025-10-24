user icon
icon

Chandhok komt met speciale vergelijking: "Verstappen is Senna"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Chandhok komt met speciale vergelijking: "Verstappen is Senna"
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 19:56
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Karun Chandhok denkt dat Oscar Piastri het wereldkampioenschap niet gaat winnen. Volgens de oud-coureur zijn Norris en Verstappen in een betere vorm sinds de winterstop dan de leider in het kampioenschap. Er wordt de laatste tijd vaak gezegd dat McLaren niet meer de snelste auto heeft, maar daar is Chandhok het niet mee eens. 

Meer over Max Verstappen Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Het verschil tussen Piastri en Verstappen is geslonken van 104 punten naar 40 punten. Veel fans en kenners praten over dit verschil, maar Lando Norris is ook dichterbij zijn teamgenoot gekomen. De Brit heeft het gat van 34 punten naar veertien punten gemaakt. Het is minder spectaculair dan Verstappen, maar toch is Norris twintig punten ingelopen op Piastri. 

'Verstappen wil alleen winnen'

Chandhok vertelt in de podcast van Sky Sports over de titelstrijd en vergelijkt Verstappen dan met een oud-wereldkampioen: "Ik denk dat Max het verschil maakt. Ik denk dat ze net zo snel zijn. Ik denk dat de Max-factor wel echt een rol speelt. Hij kan de resultaten ruiken. In een weekend waarin hij geen kans maakte, zei hij dat het er niet in zou zitten. Waar was zijn motivatie om derde of vierde te worden? Hij is Ayrton Senna."

Wie wordt wereldkampioen?

Er blijft maar een vraag door menig F1-fan door het hoofd spoken: Wie wordt wereldkampioen? Volgens Chandhok zijn er twee coureurs die een echte kans maken: "Maar tijdens weekenden waarin hij de overwinning kon ruiken, wist hij opeens twee of drie tienden te vinden. Oscars voorsprong op Lando is nu 14 punten, toch? Dat zijn twee overwinningen, ineens staan ze gelijk", rekent Chandhok uit. 

"Sinds de zomerstop is hij de McLaren-coureur die beter in vorm is. Dus ik weet het niet, ik weet het écht niet. Max zou dit eigenlijk wel kunnen", rondt Chandhok af. Het belooft een spannende eindsprint te worden. De Formule 1 strijkt dit weekend neer in Mexico. Verstappen heeft daar al vijf keer eerder gewonnen, dus hij maakt een kans.

Larry Perkins

Posts: 60.923

[i] "In een weekend waarin hij geen kans maakte, zei hij dat het er niet in zou zitten. Waar was zijn motivatie om derde of vierde te worden?" [/i]

Chandhok zit er ff flink naast. Max gaf/geeft in zo'n situatie enkel een realistisch beeld, een objectieve verwachting, maar deed/doet vervolgens ... [Lees verder]

  • 3
  • 24 okt 2025 - 20:41
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Karun Chandhok Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • GetInThereLewis

    Posts: 999

    Nou gelukkig niet anders hadden we nu elk jaar een herdenking na dat gebeuren in Silverstone 21’

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 20:06
  • elflitso

    Posts: 1.552

    Juist, tijd dat die Engelsen ook eens in gaan zien naar wat voor fenomeen we aan het kijken zijn. De coureurs op de grid weten dat al lang

    • + 1
    • 24 okt 2025 - 20:20
  • Larry Perkins

    Posts: 60.924

    "In een weekend waarin hij geen kans maakte, zei hij dat het er niet in zou zitten. Waar was zijn motivatie om derde of vierde te worden?"

    Chandhok zit er ff flink naast. Max gaf/geeft in zo'n situatie enkel een realistisch beeld, een objectieve verwachting, maar deed/doet vervolgens net zo hard zijn best om er het maximale uit te halen!

    Dat heeft Max eerder deze week ook zelf bijna letterlijk zo gezegd als een reactie op opmerkingen van Marko. Waarvan akte...

    • + 3
    • 24 okt 2025 - 20:41
    • Sauber

      Posts: 434

      Wanneer derde of vierde het maximaal haalbare is sleept hij dat er ook uit. Of zegt hij dat niet. Sorry, mijn begrijpend lezen is niet zo goed. Of de tekst is wat krom geschreven, dat kan ook natuurlijk.

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 21:31
  • schwantz34

    Posts: 41.137

    Dominante auto of niet, Max gaat altijd tot het gaatje om het beste resultaat mogelijk uit het vuur te slepen. Je wordt niet voor nycks 4 keer kampioen op een rij natuurlijk, en als je dat besef niet hebt hoef je simply lovely alleen heel 21 nog maar eens rustig terug te kijken.

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 21:06
  • Raye34

    Posts: 1.125

    ''Volgens de oud-coureur zijn Norris en Verstappen in een betere vorm sinds de winterstop dan de leider in het kampioenschap.''

    Huh winterstop of moet het zijn zomerstop.😁😏

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 21:43

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar