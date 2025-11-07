McLaren heeft in Brazilië meteen de toon gezet. Tijdens de eerste vrije training was het team uit Woking duidelijk de snelste, en dat belooft weinig goeds voor Max Verstappen en Red Bull Racing. Volgens Sky Sports-analist Karun Chandhok wordt het voor Verstappen een helse klus om Lando Norris en Oscar Piastri bij te benen.

Norris en Piastri waren op Interlagos oppermachtig en klokten de snelste tijden. Daarachter gaapte meteen een groot gat: Nico Hülkenberg zette zijn Sauber op P3, maar wel op zes tienden van de McLarens. Verstappen kwam niet verder dan een zeventiende tijd, al had dat volgens Chandhok een logische verklaring.

Red Bull spaart mediums voor Verstappen

Red Bull koos er bewust voor om Verstappen enkel - los van zijn anderhalve rondje op zachte banden - op de harde band te laten rijden, zodat de Nederlander later in het weekend een verse set mediums achter de hand heeft. “Red Bull heeft een set mediumbanden opgespaard voor de rest van het weekend. Denken ze dat twee sets mediumbanden een voordeel kunnen zijn?”, vroeg Chandhok zich af bij Sky Sports.

Toch ziet de voormalig Formule 1-coureur weinig reden tot optimisme voor Red Bull. Chandhok vergelijkt Interlagos zelfs met Zandvoort, waar McLaren de voorbije jaren eveneens domineerde. “Dit voelt als Zandvoort”, zei hij. “McLaren bevindt zich op een andere planeet dan de rest. Er zit gewoon een enorm gat tussen hen en de anderen.”

Regen moet Verstappen helpen in Brazilië

Verstappen kan hopen op één reddingsboei: het weer. De kans op regen is groot, en dat kan de kaarten flink door elkaar schudden. Vorig jaar won de Nederlander in de regen vanaf P17, waarna hij in Las Vegas zijn vierde wereldtitel veiligstelde.

Dit weekend staat er opnieuw veel op het spel. Verstappen kijkt tegen een achterstand van 37 punten aan op Norris, die in Mexico de leiding overnam van Piastri. De Brit verkeert in bloedvorm en zette met zijn snelste tijd in de eerste training meteen de toon op Interlagos.