Sky Sports-analist vreest voor Verstappen: "McLaren is van een andere planeet"
  • Gepubliceerd op 07 nov 2025 18:57
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

McLaren heeft in Brazilië meteen de toon gezet. Tijdens de eerste vrije training was het team uit Woking duidelijk de snelste, en dat belooft weinig goeds voor Max Verstappen en Red Bull Racing. Volgens Sky Sports-analist Karun Chandhok wordt het voor Verstappen een helse klus om Lando Norris en Oscar Piastri bij te benen.

Norris en Piastri waren op Interlagos oppermachtig en klokten de snelste tijden. Daarachter gaapte meteen een groot gat: Nico Hülkenberg zette zijn Sauber op P3, maar wel op zes tienden van de McLarens. Verstappen kwam niet verder dan een zeventiende tijd, al had dat volgens Chandhok een logische verklaring.

Red Bull koos er bewust voor om Verstappen enkel - los van zijn anderhalve rondje op zachte banden - op de harde band te laten rijden, zodat de Nederlander later in het weekend een verse set mediums achter de hand heeft. “Red Bull heeft een set mediumbanden opgespaard voor de rest van het weekend. Denken ze dat twee sets mediumbanden een voordeel kunnen zijn?”, vroeg Chandhok zich af bij Sky Sports.

Toch ziet de voormalig Formule 1-coureur weinig reden tot optimisme voor Red Bull. Chandhok vergelijkt Interlagos zelfs met Zandvoort, waar McLaren de voorbije jaren eveneens domineerde. “Dit voelt als Zandvoort”, zei hij. “McLaren bevindt zich op een andere planeet dan de rest. Er zit gewoon een enorm gat tussen hen en de anderen.”

Regen moet Verstappen helpen in Brazilië

Verstappen kan hopen op één reddingsboei: het weer. De kans op regen is groot, en dat kan de kaarten flink door elkaar schudden. Vorig jaar won de Nederlander in de regen vanaf P17, waarna hij in Las Vegas zijn vierde wereldtitel veiligstelde.

Dit weekend staat er opnieuw veel op het spel. Verstappen kijkt tegen een achterstand van 37 punten aan op Norris, die in Mexico de leiding overnam van Piastri. De Brit verkeert in bloedvorm en zette met zijn snelste tijd in de eerste training meteen de toon op Interlagos.

TylaHunter

Posts: 10.600

Dit moet onderzocht worden... want mocht het zo zijn dat de Mclaren van een andere planeet is... Dan moeten ze per direct gediskwalificeerd worden omdat het niet voldoet aan de eisen van een "het wereldkampioenschap" ... en niet "Het alle hemellichamen van de melkweg kampioenschap"

  • 3
  • 7 nov 2025 - 19:08
Reacties (4)

  • Leclerc Fan

    Posts: 3.941

    Hihi

    • + 1
    • 7 nov 2025 - 19:04
  • Golf-GTI

    Posts: 1.590

    Chandhok moet toch ook weten dat Max niet echt heeft aangezet, net als Ferarri trouwens…

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 19:07
  • TylaHunter

    Posts: 10.600

    Dit moet onderzocht worden... want mocht het zo zijn dat de Mclaren van een andere planeet is... Dan moeten ze per direct gediskwalificeerd worden omdat het niet voldoet aan de eisen van een "het wereldkampioenschap" ... en niet "Het alle hemellichamen van de melkweg kampioenschap"

    • + 1
    • 7 nov 2025 - 19:08
  • monzaron

    Posts: 680

    Alleen een ‘regendans’ kan Verstappen in de race houden voor een evt WK. Ik vrees. dat als het droog blijft nu alle ‘remmen’ los gaan bij McLaren. Een beetje Mercedes 2021 Vibes, vanaf Brazilië vol gas richting finish wk🥱

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 19:23

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

