Mercedes kondigt tijdelijke vervanger van Russell aan
  • Gepubliceerd op 21 okt 2025 10:46
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes heeft aangekondigd dat ze aankomend weekend in Mexico een rookie laten rijden. In de eerste vrije training zal de Deense reservecoureur Frederik Vesti plaatsnemen in de auto van George Russell, en daarmee wordt het rookieveld alleen maar groter.

Alle Formule 1-teams zijn dit seizoen verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Veel teams kiezen ervoor om dat op hetzelfde moment te doen, en dat zorgt ervoor dat de eerste vrije training in Mexico zal worden bevolkt door onervaren coureurs. Ook Mercedes komt nu met een aankondiging, en daarmee volgen ze het pad van onder meer Ferrari, Red Bull en McLaren.

Vervanger van Russell

Mercedes heeft laten weten dat hun test- en reservecoureur Frederik Vesti in actie zal komen in Mexico. De 23-jarige Deen uit Vejle zal plaatsnemen in de auto van George Russell. Vesti reed eerder dit jaar in Bahrein ook al een vrije training. Aangezien een coureur volgens de F1-regels een rookie is als hij twee of minder Grands Prix heeft gereden, gold Andrea Kimi Antonelli begin dit jaar als een rookie.

Wat doet Vesti vandaag de dag?

Voor Vesti wordt dit zijn vierde kans in een vrije training. De Deen werkte in 2023 ook al twee trainingen af, en reed toen ook al in Mexico. Vesti werkt daarnaast regelmatig simulatorsessies af voor Mercedes, en kwam in de afgelopen jaren ook in actie tijdens de Post Season Test in Abu Dhabi. Hij combineert zijn rol als test- en reservecoureur bij Mercedes met een racezitje bij Whelen Cadillac in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Hij nam dit jaar ook deel aan de 24 uur van Le Mans, maar wist de eindstreep niet te bereiken.

Veel rookies

Vesti is zeker niet de enige rookie die aankomende vrijdag in actie zal komen in Mexico. De meeste teams kiezen ervoor om een rookie in te zetten. Zo laat Red Bull het 18-jarige toptalent Arvid Lindblad rijden, kiest McLaren voor IndyCar-ster Patricio O'Ward en laat Ferrari Le Mans-winnaar Antonio Fuoco debuteren.

Reacties (1)

  • snailer

    Posts: 30.357

    Frederik mag Russell's race Vesti aan doen.

    Hopelijk moet hij niet te veel braken van de lucht van de door Russell achtergelaten pommenade restanten.

    • + 0
    • 21 okt 2025 - 10:53

