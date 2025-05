Mercedes-coureur in gesprek met Cadillac over F1-zitje 2026

De strijd om een F1-zitje bij Cadillac is losgebarsten. De namen van voormalig Red Bull-coureur Sergio Pérez, voormalig Haas F1-coureur Mick Schumacher en Mercedes-reserve Valtteri Bottas suisden al rond door de F1-paddock, maar in dat rijtje is een verrassende kandidaat bijgekomen: Merdeces-protogé Frederik Vesti. Het Amerikaanse team debuteert in 2026 als elfde renstal.



Lobbyen

De 23-jarige Deen, die in 2023 vice-kampioen werd in de Formule 2, wil graag zijn F1-droom waarmaken en nam contact op Cadillac. “Vrijdagavond zat ik van 22.00 tot 06.00 uur in de simulator in Brackley. Daarna ben ik meteen op het vliegtuig gestapt om op tijd in de paddock te zijn,” vertelde Vesti aan Ekstra Bladet. ''Het is belangrijk om daar aanwezig te zijn. Daar gebeuren de gesprekken die je toekomst kunnen bepalen.''

IMSA



Vesti is geen onbekende binnen het General Motors-netwerk: hij rijdt momenteel al voor Cadillac in het IMSA-kampioenschap. Een overstap naar het F1-project van Cadillac lijkt dan ook een logische volgende stap. ''Toen ik bij Cadillac tekende voor de hypercar, hoopten we al dat ze de Formule 1 in zouden gaan'', vervolgde Vesti. ''Het is een volledig nieuw team, en ze hebben mensen nodig met ervaring binnen de F1.''

Vesti is geen groentje als het aankomt op het besturen van een Formule 1-machine. Voor zijn werkgever Mercedes heeft de Deen meerdere tests afgewerkt tijdens en buiten Grand Prix-weekenden om. De laatste keer dat de 23-jarige een vrije training reed was onlangs in Bahrein. Daar verving hij tijdelijk George Russell.