Verstappen vernederd: McLaren pakt dubbel zoveel podiums

Het Formule 1-seizoen is op de helft. De Britse Grand Prix was de twaalfde race van het seizoen, en de McLarens waren oppermachtig. Voor Max Verstappen was het een zware periode, en dat is ook terug te zien in de statistieken. De McLarens stonden twee keer zo vaak op het podium als de Red Bull-coureur.

Verstappen lijkt de wereldtitel dit jaar te kunnen vergeten. De Nederlander staat derde in het wereldkampioenschap met een grote achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Hij wist twee races te winnen, en had het vooral in de laatste paar races zeer zwaar. De McLarens zijn vrijwel elk weekend snel, en voor Verstappen is dat zeer pijnlijk.

Wie stonden er het vaakst op het podium

In de eerste helft van het seizoen stond Verstappen slechts vijf keer op het podium. Dat is net zo vaak als Mercedes-coureur George Russell, die slechts één race wisten te winnen. McLaren-coureurs Piastri en Norris stonden twee keer zo vaak op het podium, en dat is pijnlijk voor Verstappen.

Norris en Piastri stonden allebei tien keer op het podium. Piastri ontbrak alleen in Australië en Canada op het ereschavot. Norris viel uit in Canada na een crash met Piastri, en hij wist ook in Saoedi-Arabië het ereschavot niet te bereiken.

Het probleem van Red Bull

In totaal stonden er dit seizoen zeven verschillende coureurs op het podium. Verstappen had geen steun van zijn Red Bull-teamgenoot in de eerste fase van het seizoen. Liam Lawson pakte geen punten, terwijl Yuki Tsunoda in de tien races daarna niet in de buurt wist te komen van het podium.

Mercedes volgt McLaren

Naast McLaren is Mercedes het enige andere team dat hij twee coureurs op het ereschavot heeft zien staan. Russell bereikte het podium dus vijf keer, terwijl Andrea Kimi Antonelli slechts eenmaal naar het podium mocht gaan. Bij de teams van Ferrari en Sauber staan de podiums op naam van Charles Leclerc en Nico Hülkenberg.

Meeste podiumplaatsen in de eerste seizoenshelft:

1. Oscar Piastri - 10 podiumplaatsen

2. Lando Norris - 10 podiumplaatsen

3. Max Verstappen - 5 podiumplaatsen

4. George Russell - 5 podiumplaatsen

5. Charles Leclerc - 4 podiumplaatsen

6. Andrea Kimi Antonelli - 1 podiumplaats

7. Nico Hülkenberg - 1 podiumplaats