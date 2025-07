Verstappen zet Norris onder druk op bijzonder lijstje

Het Formule 1-seizoen is op de helft. De Grand Prix van Groot-Brittannië was afgelopen weekend de twaalfde race van het seizoen. Max Verstappen lijkt kansloos voor de wereldtitel, maar toch deed hij het op één punt net zo goed als McLaren-coureur Lando Norris.

Norris schreef afgelopen weekend zijn thuisrace op het circuit van Silverstone op zijn naam. Het was zijn vierde zege van het seizoen, en hij was dolblij. Hij liep hierdoor in op zijn teamgenoot Oscar Piastri, die als tweede over de streep kwam. Norris leidde de race echter alleen in de slotfase, en in de cijfers van de eerste seizoenshelft is dat ook terug te zien.

Gelijkspel

Norris reed namelijk beduidend minder rondjes aan de leiding dan Piastri. De Australiër reed tot nu toe 276 rondjes aan leiding in dit seizoen. Norris reed er 'slechts' 188 aan kop, en dat is net zoveel als Verstappen. De Red Bull-coureur leidde afgelopen weekend de eerste paar rondjes van de race, en staat dus ook op een totaal van 188.

Meer kilometers aan kop

Als er wordt gekeken naar het aantal kilometers dat een coureur aan kop heeft gereden, steekt Verstappen zelfs boven Norris uit. Piastri heeft dit seizoen al 1467 kilometer aan de leiding van een race gereden, terwijl Verstappen 948 kilometer aan de leiding van een race reed. Norris reed 847 kilometer aan de leiding, en dat is opvallend.

Dit grote verschil in kilometer valt te verklaren, want sommige circuits zijn beduidend korter dan andere circuits. Zo zijn de circuits in Monaco en Oostenrijk niet heel lang, en dit zijn dan ook de baan waarop Norris races wist te winnen. Deze cijfers zijn voor Verstappen niets meer dan een doekje voor het bloeden, want hij wil zich het liefst mengen in de strijd om de wereldtitel.

Meeste rondjes aan de leiding in de eerste seizoenshelft:

1. Oscar Piastri - 276 rondjes

2. Lando Norris - 188 rondjes

3. Max Verstappen - 188 rondjes

4. George Russell - 43 rondjes

5. Charles Leclerc - 20 rondjes

6. Andrea Kimi Antonelli - 11 rondjes

7. Lewis Hamilton - 2 rondjes

8. Alexander Albon - 1 rondje