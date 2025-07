Prachtige beelden: dochtertje Hülkenberg viert feestje na podiumplaats

Nico Hülkenberg finishte afgelopen weekend voor het eerst in zijn lange loopbaan op het podium. De ervaren Duitser reed een heroïsche Grand Prix, en kwam in zijn Sauber als derde over de streep. Het resulteerde in een groenzwart feestje onder het podium, en ook bij zijn familie ging de vlag uit.

Hülkenberg debuteerde in 2010 in de Formule 1, maar in zijn lange loopbaan wist hij nooit op het podium te eindigen. Het etiket van coureur met de meeste races zonder een podiumplaats begon hem te achtervolgen. In Silverstone liet hij dit achter zich, en reed hij een prachtige inhaalrace in de regen. Achter de oppermachtige McLarens was hij de best of the rest.

Veel felicitaties

Hülkenberg werd door vrijwel iedereen gefeliciteerd. Zijn eerder uitgevallen teamgenoot Gabriel Bortoleto stormde het parc fermé in om hem te feliciteren, en ook Max Verstappen was heel erg blij voor hem. Toen Hülkenberg eenmaal op het podium stond, werd hij enthousiast toegezongen door zijn monteurs en het andere personeel van Sauber.

Toen Hülkenberg terugkeerde in het motorhome van Sauber, werd hij ook enthousiast toegejuicht door zijn team. Een paar mensen ontbraken echter op het circuit van Silverstone: zijn vrouw en zijn dochter. Zijn gezin is regelmatig aanwezig bij de races, maar dit weekend bekeken ze de race vanaf de bank.

Prachtige beelden

En ook daar barstte er een luid gejuich los, zo blijkt uit beelden die rondgaan op sociale media. De vrouw van Hülkenberg deelde een video waarop te zien was hoe hun dochter vol enthousiasme naar de podiumceremonie keek. Op de beelden is te zien hoe er enthousiast wordt gesprongen en gejuicht vanwege de podiumplek.

Hülkenberg zette door zijn podiumplaats grote stappen in het wereldkampioenschap. De Duitser staat nu op de negende plaats met in totaal 37 WK-punten achter zijn naam.