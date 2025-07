Marko en Red Bull geven de strijd op: "McLaren is superieur"

In de knotsgekke Grand Prix van Groot-Brittannië speelde het team van Red Bull een negatieve hoofdrol. Yuki Tsunoda hobbelde rond in het achterveld, terwijl Max Verstappen na een ongelukkige spin vijfde werd. Helmut Marko lijkt de hoop te hebben opgegeven.

Verstappen begon de race op het natte circuit van Silverstone op de pole position. De Nederlander behield de leiding bij de start, maar werd al snel opgejaagd door Oscar Piastri. Toen de Australiër hem wist in te halen, moest Verstappen de schade proberen te beperken. Hij wist het gat te controleren, maar spinde vlak na een opvallende remactie van Piastri achter de Safety Car. Verstappen verloor veel terrein en werd vijfde.

Droge race

Verstappen had geen grip, en na afloop probeerde Red Bull-adviseur Helmut Marko dat te verklaren. Bij Servus TV sprak hij zich uit: "We waren voorbereid op een droge race. Volgens de weersvoorspellingen zou dat een mogelijkheid zijn. Maar we hebben wel gezien dat we in natte omstandigheden er niet bij konden blijven."

"Aan het einde van de race reden we op een achterstand van dertig seconden. Al met al was deze afstelling dus niet bepaald ideaal voor de race."

Red Bull geeft de strijd op

Voor Verstappen is het een gelopen race. Zijn achterstand op de McLarens is enorm, en hij heeft een wonder nodig om in de buurt te kunnen komen. Bij Red Bull lijken ze de handdoek in de ring te gooien.

Marko legt uit of updates Verstappen misschien nog kunnen helpen: "Er komen nog wel wat dingen aan, maar het is allemaal niet genoeg om ook maar in de buurt te komen van McLaren. De snelste tijd in de kwalificatie was een combinatie van Verstappen en een risicovolle afstelling. Zoals we hebben gezien, ging het in de race behoorlijk mis. Ik denk dat je gewoon moet toegeven dat McLaren superieur is en dat het dit seizoen moeilijk is om in de buurt te komen."