Colapinto ontvangt nieuwe onderdelen en start Britse GP vanuit pitlane

Franco Colapinto kent tot nu toe een rampzalig raceweekend in Silverstone. De Argentijnse Alpine-coureur maakte een fout in de kwalificatie, en het team heeft nu ingegrepen. Colapinto zal de race vanuit de pitlane gaan starten.

Colapinto staat onder druk bij het team van Alpine. Hij werd na de Grand Prix van Miami aangesteld als de vervanger van Jack Doohan, en kreeg in eerste instantie vijf races de kans. In die eerste vijf races maakte hij geen sterke indruk, maar hij mag nu toch racen op het circuit van Silverstone. In de afgelopen dagen gingen er echter veel geruchten over de komst van Valtteri Bottas rond.

Foutje in Q1

In de kwalificatie sloeg Colapinto een modderfiguur toen hij in Q1 in de laatste bocht de fout inging. Hij vloog door het grind, raakte de muur, maar kon zijn weg alsnog vervolgen. Hij had echter flinke flat spots op zijn banden, en hij parkeerde zijn auto naast de baan. Hij bleef dan ook steken op de twintigste en langzaamste tijd. Hij zal de race echter niet vanaf deze positie gaan starten.

Power Unit

Alpine heeft namelijk bekendgemaakt dat Colapinto de Britse Grand Prix vanuit de pitlane zal gaan starten. De Franse renstal heeft laten weten dat ze een aantal Power Unit-componenten hebben vervangen. Dit is in strijd met de parc fermé-regels, en dus moet Colapinto de race in de pitlane starten. Het is nog niet duidelijk of er nog meer coureurs zijn die vanuit de pitlane zullen starten.

Meerdere gridstraffen

De grid zal er wel anders uitzien dan na de kwalificatie van gisteren. Twee coureurs hebben immers nog een gridstraf openstaan. Andrea Kimi Antonelli zal drie plaatsen naar achter gaan vanwege zijn crash met Max Verstappen in Oostenrijk, en Oliver Bearman kreeg gisteren een gridstraf van tien plaatsen voor zijn gedrag onder de rode vlag in VT3.