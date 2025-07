Horner komt superlatieven te kort na geweldige pole position Verstappen

Max Verstappen pakte vandaag een verrassende pole position op het circuit van Silverstone. De Nederlander reed een geweldige kwalificatie, en daar was men bij Red Bull heel erg tevreden mee. Teambaas Christian Horner kwam na afloop superlatieven te kort.

Voorafgaand de kwalificatie werd Verstappen zeker niet gezien als de favoriet voor de pole position. In de vrije trainingen zagen de McLarens en de Ferrari's er veel sneller uit, en voor Verstappen leek er een bijrol te zijn weggelegd. Daar nam hij geen genoegen mee, en in de kwalificatie stapte hij uit de schaduw van zijn concurrenten. Waar Hamilton, Norris en Piastri niet foutloos waren, was hij dat wel. Het was een prachtig resultaat voor de Nederlander.

Prachtig rondje

Teambaas Christian Horner was er heel erg blij mee. De Brit sprak zich vol trots uit bij Sky Sports: "Het was een prachtig rondje van Max, maar het team verdient ook complimenten. We hebben alles geoptimaliseerd en we hebben hem een goede auto gegeven voor de kwalificatie. Het was een machtig rondje op het eind. Hij kreeg het voor elkaar met de pole, en deze is heel speciaal."

Horner verklaart wat Red Bull precies heeft gedaan: "We hebben een beetje performance toegevoegd aan de auto en we hebben het uitgebalanceerd. Max heeft geleverd, zoals hij altijd doet."

Hoe goed is Red Bull in de race?

Voor de dag van morgen heeft Horner weinig zorgen: "De racepace ziet er best goed uit. We hebben onze achtervleugel aardig getrimd. Je ziet dat we snel zijn op de rechte stukken en dat we de rondetijd er op een andere manier uit weten te halen dan de concurrenten. Of dat een goed of slecht ding is voor morgen? Wie weet. We zullen er achter gaan komen!"

De tweede Red Bull-bolide van Yuki Tsunoda kwam niet verder dan de twaalfde tijd. De Japanner schuift wel een plekje op door de gridstraf van Oliver Bearman.