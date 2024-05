Haas gaat stoppen met bekend NASCAR-team

Gene Haas is niet alleen de eigenaar van het Formule 1-team Haas, hij heeft ook een groot raceteam in de NASCAR. Samen met Tony Stewart beheert hij het bekende Stewart-Haas Racing. Ze hebben echter besloten te stoppen met dit team, maar het lijkt niet dat dit impact gaat hebben op de Formule 1-tak.

Ver voordat Gene Haas de Formule 1 betrad was hij al actief in de NASCAR. De Amerikaan beheerde daar samen met voormalig coureur Tony Stewart het bekende raceteam. Sinds 2016 is Haas ook actief in de Formule 1, al werden beide takken amper bij elkaar gehaald voor bijvoorbeeld promotiefilmpjes. Nu heeft Haas echter een belangrijk besluit genomen, wat vooral de Amerikaanse racetak raakt.

Gisteravond maakte Stewart-Haas Racing namelijk bekend dat ze eind 2024 gaan stoppen met het NASCAR-team. In een statement laten ze weten dat het geen makkelijke keuze was, maar dat ze wel snel tot deze conclusie kwamen. Ze geven al reden dat het te zwaar werd op personeel en zakelijk vlak. Het lijkt er echter niet op dat dit invloed gaat hebben op de toekomst van het Formule 1-team van Haas. De renstal heeft het in de koningsklasse zwaar, en begin dit jaar vertrok teambaas Günther Steiner.