Komatsu ontvangt duidelijk boodschap van Gene Haas

Het team van Haas speelde een hoofdrol in de wintermaanden in de Formule 1. Ze namen afscheid van teambaas Günther Steiner en ze vervingen hem door Ayao Komatsu. Critici stelden dat teameigenaar Gene Haas amper wilde investeren in het team, maar volgens Komatsu is dat niet het geval.

Haas is op een redelijke manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Amerikaanse renstal staat momenteel op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap met vier WK-punten. Ze hebben meer punten gescoord dat de teams van Williams, Kick Sauber en Alpine. Het is dus een positieve start van het seizoen en dat zorgt voor tevredenheid bij kersvers teambaas Komatsu.

De Japanner spreekt daarnaast ook geruchten over teameigenaar Gene Haas tegen. De Amerikaan zou niet graag willen investeren in het team. Aan Ekstra Bladet laat Komatsu weten hoe de vork in de steel steekt: "Gene's boodschap was vanaf dag één glashelder. Hij zei tegen me dat er geld is, dat hij wil investeren, maar dat wij hem moeten laten zien dat we het geld verantwoordelijk en efficiënt kunnen inzetten. Er is een reden dat hij een miljardair is, hij haat het om geld te verspillen. We kunnen ons op meerdere gebieden verbeteren, dus ik maakte me geen zorgen. Ik weet zeker dat hij wil investeren als we er zijn."