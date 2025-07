Tsunoda deelt pijnlijke waarheid over Red Bull en geeft Brown gelijk

McLaren-CEO Zak Brown zorgde deze week voor de nodige verbazing. Hij stelde dat Red Bull zonder Max Verstappen waarschijnlijk langzamer zou zijn dan Racing Bulls. Yuki Tsunoda geeft toe dat dit waarschijnlijk wel waar is. Het is een pijnlijke uitspraak van de Japanner.

Red Bull is bezig met een enorm zwaar seizoen in de Formule 1. Max Verstappen weet ze nog naar successen te helpen, maar verder zijn de problemen heel erg groot. Verstappen wordt in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en dat kan voor problemen zorgen. McLaren-CEO Brown gooide olie op het vuur en stelde dat Red Bull zonder Verstappen langzamer is dan zusterteam Racing Bulls.

Tsunoda geeft Brown gelijk

Red Bull-coureur Yuki Tsunoda werd in Silverstone tijdens de persconferentie geconfronteerd met deze uitspraak. Opvallend genoeg gaf hij Brown deels gelijk: "Nou, het is waar dat we waarschijnlijk achter zouden liggen. Ik bedoel, gezien mijn prestaties op dit moment zouden we waarschijnlijk achter liggen."

Nuance

Tsunoda komt wel direct een nuancering van zijn opvallende uitspraak: "Tegelijkertijd is het zo dat ik niet heb deelgenomen aan de wintertests, dus ik weet het eigenlijk niet. Maar Racing Bulls presteert tot nu toe zeker goed. Ik heb daar in de eerste twee races goede prestaties laten zien."

'Je kan presteren met de RB21'

Tsunoda houdt verder ook veel vertrouwen in Red Bull. Hij blijft gefocust: "Het is dus goed dat RB presteert, maar ik ben tegelijkertijd volledig gefocust op Red Bull en het is ook zeker een auto waarmee je kunt presteren. Ik denk dat ik gewoon meer tijd nodig heb om zaken te begrijpen en hard te werken, ook met mijn engineer. Ik moet bepaalde standpunten beter leren begrijpen."

Tsunoda heeft nog maar weinig laten zien in de afgelopen maanden bij het grote Red Bull. Hij staat momenteel op de zeventiende plek in het wereldkampioenschap met 10 WK-punten achter zijn naam.