Brown haalt uit: "Red Bull zonder Verstappen slechter dan Racing Bulls"

Max Verstappen staat deze week in het middelpunt van de aandacht in de Formule 1-wereld. Hij wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en zou dan Red Bull verlaten. Zak Brown stelt dat Red Bull zonder Verstappen slechter is dan Racing Bulls.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull. Of hij dat contract gaat uitdienen, is nog maar de vraag. De prestaties van het Oostenrijkse team vallen tegen, en Verstappen lijkt geen kans meer te maken op de wereldtitel. In de afgelopen dagen werd hij zelfs in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Deze verhalen raakten in een stroomversnelling, toen George Russell vorige week suggereerde dat Mercedes gesprekken voerde met coureurs van het kaliber Verstappen. De Brit heeft zijn contract bij Mercedes nog niet verlengd, en besloot het vuurtje op te stoken.

Jawoord

Afgelopen woensdag ging het balletje weer rollen, toen de Italiaanse tak van Sky Sports stelde dat Verstappen zijn jawoord had gegeven aan Mercedes-teambaas Toto Wolff. Dat bericht zorgde daarna voor de nodige ophef en onduidelijkheid.

Waar rook is, is vuur

McLaren-CEO Zak Brown zou het in ieder geval niet vreemd vinden. Tijdens een evenement van McLaren op Trafalgar Square in Londen, sprak Brown zich uit bij Sky Sports News: "Ik ben ervan overtuigd dat als er rook is, er ook vuur is. Als iedereen op hun plek zou zitten, dan zouden ze dat zeggen."

"Het feit dat iedereen aan het praten is, en niemand iets wil bevestigen, zegt mij dat er gesprekken plaatsvinden. Ik heb het een tijdje terug al eens gezegd, maar het zou me iets verbazen dat we Max in een Mercedes gaan zien."

Racing Bulls

Brown deelt nog een klein sneertje uit naar zijn grote concurrent Red Bull. Hij wijst naar de tegenvallende prestaties: "Red Bull zou achter Racing Bulls staan zonder Verstappen. Ze hebben geweldig werk geleverd en ze hebben een geweldige racewagen. Ik denk dat ze momenteel worden gedragen door Max."