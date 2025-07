Tsunoda maakt zich geen zorgen en voelt enorme steun van Red Bull

Yuki Tsunoda staat onder grote druk bij Red Bull Racing. De Japanner presteert niet naar wens, en hij weet dat er snel verbetering nodig is. Volgens Tsunoda krijgt hij heel erg veel steun vanuit het team, ook vanuit Helmut Marko en Christian Horner.

Het team van Red Bull Racing lijkt dit jaar een soort eenmansteam te zijn. Max Verstappen sleept de punten en de podiumplekken binnen, terwijl Tsunoda kopje onder gaat in het middenveld. Afgelopen weekend in Oostenrijk sloeg Tsunoda weer een modderfiguur, en kwam hij als laatste over de streep na een onhandige crash met Alpine-coureur Franco Colapinto.

In Silverstone moest Tsunoda zich melden op de persconferentie van de FIA. Daar gaf hij eerst uitgebreid toe dat het probleem in Oostenrijk volledig bij hem lag. De Japanner bleef echter wel strijdbaar, want hij lijkt zijn positief bij Red Bull niet zomaar te willen opgeven.

Volledige steun

Tsunoda werd gevraagd of hij de volledige steun van Red Bull voelt. Hij reageerde daar duidelijk op: "Zeker, ja. Ik voel zeker de volledige steun, in deze dagen meer dan ooit, ook van Christian en van Helmut. Ik ben naar het zuiden van het Verenigd Koninkrijk gegaan met een fysio van Red Bull om mezelf een soort van te resetten, en dat was een plannetje van hen. Ze wilde gewoon wat frisse lucht en zo."

Nieuwe dingen proberen

Tsunoda is blij met die hulp, en stelt dat het heel erg nuttig voor hem is: "Dat helpt heel erg veel, en het helpt me om een ritme op te bouwen. We gaan daarnaast ook een aantal dingen proberen die ik nog nooit heb geprobeerd, en ze staan me veel dingen toe die ze normaal gesproken niet zouden toestaan. Dus ja, ik voel zeker de steun."

Tsunoda staat momenteel slechts op de zeventiende plaats in het wereldkampioenschap. De Japanner heeft tien punten bij elkaar gereden, en staat zelfs ver achter op de coureurs van Racing Bulls.