Sauber laat Alpine-coureur F1-debuut maken

De teams van Sauber en Alpine hebben een opmerkelijke deal gesloten. Sauber mag gebruik gaan maken van de diensten van Paul Aron, en hierdoor kunnen ze gaan voldoen aan de eisen voor het inzetten van een rookie in een vrije training.

Alle teams zijn sinds dit jaar verplicht om per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Dat betekent dat er in totaal vier keer een rookie moet ingezet in een training door een team. Voor veel renstallen is dit geen probleem aangezien ze beschikken over een uitgebreide opleidingsploeg.

Oplossing voor Sauber

Het team van Sauber is één van de weinige teams zonder groot juniorprogramma. Dit vormt een probleem, want hierdoor is het lastig om aan de regels te voldoen. Gabriel Bortoleto was tijdens de eerste twee raceweekenden nog een rookie, waardoor er aan die kant van de garage geen jongeling in de auto hoeft worden gezet.

Nico Hülkenberg is allesbehalve een rookie, en hij moet dus nog twee keer zijn auto gaan afstaan. Sauber heeft nu een oplossing gevonden, want ze hebben een deal gesloten met het team van Alpine. Ze mogen gebruik gaan maken van de diensten van reservecoureur Paul Aron. De Est zal in Silverstone en Hongarije de eerste vrije training gaan rijden voor Sauber.

Alpine blijft Aron steunen

Volgens Alpine betekent dit niet dat ze afscheid gaan nemen van Aron. Hij blijft de reservecoureur van de Franse renstal, en in een persbericht laat Alpine weten dat ze hem ook drie keer gaan inzetten in een vrije training. Wanneer hij zal gaan rijden voor Alpine, is nog niet bekend.

Zijn vrije training voor Sauber wordt aankomend weekend zijn debuut in een officiële F1-sessie. Aron heeft wel veel meters gemaakt in Formule 1-materiaal, want Alpine liet hem in de afgelopen maanden regelmatig rijden in TPC-tests.