Horner weigert in te gaan op Mercedes-geruchten Verstappen

Max Verstappen speelt weer een hoofdrol in het silly season in de Formule 1. De Nederlander wordt in verband gebracht met het team van Mercedes, en bij de Duitse renstal willen ze dit niet ontkennen. Red Bull-teambaas Christian Horner is er klaar mee, en omschrijft het als 'ruis'.

George Russell zorgde op donderdagavond voor een grote schok. De Brit heeft zijn contract bij Mercedes nog niet verlengd, en hij suggereerde dat zijn team mogelijk gesprekken voert met Verstappen. Het was een bijzondere uitspraak, want hiermee zorgt hij ervoor dat de geruchtenmolen weer op volle toeren is gaan draaien.

Wolff doet geheimzinnig

Vandaag moest Mercedes-teambaas Toto Wolff zijn gezicht laten zien op de FIA-persconferentie voor teambazen. De Oostenrijker werd daar vanzelfsprekend gevraagd naar het gerucht dat Russell de wereld in slingerde. De teambaas van Mercedes praatte vooral om het onderwerp heen, en leek niet te willen ontkennen dat hij gesprekken voert met Verstappen.

Dit zorgde ervoor dat er alleen maar meer wordt gespeculeerd over de toekomst. Wat bekend is, is dat Verstappen over bepaalde exit clausules in zijn contract beschikt. Wat hier precies in staat, is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Verstappen tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull.

Horner wil niet reageren

Red Bull-teambaas Christian Horner had niet zoveel zin om over de geruchten te gaan praten. Na afloop van de tweede vrije training werd hij door Viaplay gevraagd naar de verhalen over Verstappen en Mercedes: "Wij besteden er niet te veel aandacht aan."

"Het gaat voorlopig alleen maar om geruchten. We weten heel erg goed waar we aan toe zijn met Max. De rest is vooral een hoop ruis."

Verstappen focuste zich vandaag op de actie op de baan. Hij sloot de eerste training af op de tweede tijd, terwijl hij in de tweede training de derde tijd noteerde.