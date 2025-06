Wolff weigert geruchten over sensationele transfer Verstappen te ontkennen

George Russell dropte op donderdagavond een bommetje in de Formule 1-wereld. Hij suggereerde dat zijn team Mercedes gesprekken zou voeren met Max Verstappen. Mercedes-teambaas Toto Wolff wordt nu met deze woorden geconfronteerd, maar hij heeft geen zin om iets te bevestigen of te ontkennen.

Russell is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1, maar hij heeft nog altijd geen contract voor 2026 op zak. Hij wil graag doorgaan bij Mercedes, maar dat leverde hem vooralsnog geen nieuwe deal op. Russell maakt zich niet druk, en riep ook in Oostenrijk weer dat Mercedes waarschijnlijk in gesprek is met coureurs zoals Verstappen. Hij leverde geen bewijs, maar leek behoorlijk stellig te zijn in zijn beweringen.

Zwijgen

Tijdens de persconferentie voor teambazen werd Wolff gevraagd naar de geruchten over Verstappen: "We begeven ons op een terrein waar ik niet over wil praten. Mensen spreken en onderzoeken hun opties, maar het belangrijkste is dat we in onze organisatie altijd transparant zijn. Het verandert helemaal niets aan mijn mening over George, over zijn capaciteiten of over iets anders."

Geen problemen met Russells woorden

De Oostenrijker vindt de uitspraken van Russell niet erg: "Of ik het nu leuk vind of niet, ik steun altijd de coureur. Er is geen sprake van dat hij iets zegt waar ik niet op zit te wachten. Ik denk dat we heel transparant zijn over wat we doen en wat we van plan zijn."

"Dat is altijd zo geweest sinds ik daarvoor verantwoordelijk ben. Dat is niet het probleem. Op dit moment moet je duidelijk onderzoeken wat de toekomst je kan brengen. Het verandert helemaal niets aan wat ik eerder zei over George en Kimi, en over de line-up waar ik echt heel erg blij mee ben."

Flirten

Als Wolff daarna wordt geconfronteerd over het feit dat hij niet buiten de deur zou flirten, is hij duidelijk: "Definieer het begrip 'flirten'. Er is niets veranderd, er wordt niet geflirt. Je kan flirten, óf je hebt gesprekken..."