Russell dropt bom: "Mercedes voert gesprekken met Verstappen"

George Russell heeft nog altijd zijn contract bij Mercedes niet verlengd. Ook in Oostenrijk stelt hij dat er vanuit zijn kant geen nieuws is. De Brit suggereert wel dat Mercedes in gesprek zou zijn met Max Verstappen.

Russell is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Brit schreef twee weken geleden de Canadese Grand Prix op zijn naam, en staat op een keurige vierde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Een contract voor 2026 heeft hij echter nog niet, al werd er wel gesteld dat er mogelijk in Silverstone een aankondiging volgt.

Geen zorgen

Russell lijkt zelf nog van niets te weten. De Brit werd in Oostenrijk door Sky Sports gevraagd naar zijn contractsituatie: "Vanuit mijn kant is er denk ik niets waar ik me zorgen over hoef te maken. Ik denk dat, als team, het afhangt van waar je ambities liggen. Wij zijn momenteel de op twee na beste, misschien de op drie na beste. We zijn misschien een beetje aan het overperformen voor deze positie."

"Als Mercedes zijnde willen ze graag terugkeren aan de kop. En als je aan kop gaat, dan moet je ervoor zorgen dat je de beste coureurs, de beste engineers en de beste pitcrew hebt. Dat is ook wat Mercedes aan het najagen is."

Voert Mercedes gesprekken met Verstappen?

Regerend wereldkampioen Max Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met Russells zitje. De Brit weet dat ook, en hij doet een opvallende uitspraak: "Het is heel normaal dat er gesprekken gaande zijn met mensen zoals Verstappen. Maar kijkend naar mijn kant, als ik presteer, waar moet ik me dan zorgen over maken? Bij elk Formule 1-team zijn er twee zitjes."

Verstappen staat bij Red Bull onder contract tot en met 2028. In zijn contract staan wel enkele exit clausules, maar dat wil niet zeggen dat Verstappen dan direct de overstap gaat maken naar Mercedes.