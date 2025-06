Verstappen staat open voor Red Bull-comeback van Vettel

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel liet eerder deze week weten dat hij in gesprek is met Helmut Marko. Hij stelde dat het zou gaan over een mogelijke functie binnen Red Bull Racing. Max Verstappen stelt dat Vettel altijd mag terugkeren bij het team.

Vettel veroverde in 2010, 2011, 2012 en 2013 de eerste wereldtitels van Red Bull. De Duitser reed daarna nog voor Ferrari en Aston Martin, maar diep van binnen hield hij nog altijd van Red Bull. Die liefde bleek wederzijds te zijn, want Red Bull-adviseur Helmut Marko liet meerdere keren doorschemeren dat hij Vettel ziet als zijn ideale opvolger.

Deur staat altijd open

Vettel liet deze week in een podcast van de Oostenrijkse omroep ORF weten dat hij gesprekken had gevoerd met Marko over een comeback bij Red Bull. De Duitse viervoudig wereldkampioen stelde wel dat de gesprekken nog niet zo intens en concreet zijn. Daarnaast was het ook nog niet duidelijk wat voor een rol Vettel zou kunnen krijgen.

In Oostenrijk werd Max Verstappen door de internationale media gevraagd naar een comeback van Vettel: "Het is niet meer dan normaal dat er voor iemand die zoveel heeft bereikt met Red Bull, en door Red Bull is opgeleid, altijd een plek is, toch?"

Verstappen wist niks van gesprekken

Verstappen had zelf weinig meegekregen van de verhalen over Vettel en zijn gesprekken met Marko en Red Bull. "Ik wist niet dat ze daarover in gesprek waren, maar Seb heeft altijd een heel goede band gehad met Helmut. Ook na zijn vertrek. Dus ik ben er zeker van dat er voor Seb altijd ruimte is, in welke vorm dan ook."

Vettel heeft zich na zijn vertrek uit de Formule 1 vooral ingezet voor het milieu. Hij kroop een aantal keren achter het stuur van klassieke Formule 1-wagens, al draaiden deze wel op biobrandstoffen.