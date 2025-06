Vettel twijfelt over opvolgen van Marko: "Hij is onvervangbaar"

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel werd in de afgelopen maanden regelmatig genoemd als de opvolger van Helmut Marko. Vettel kent de Red Bull-adviseur goed, en probeert serieus in te gaan op de situatie. Hij stelt dat Marko onvervangbaar is.

Marko zorgde begin dit jaar voor headlines door te stellen dat Vettel zijn ideale opvolger zou zijn. De viervoudig wereldkampioen stopte eind 2022 met racen, maar heeft de Formule 1 nooit helemaal vaarwel gezegd. Hij werkte een aantal demoruns af in klassieke wagens en hij zette zich in voor maatschappelijke projecten. Marko kent Vettel goed, en hij stelde dat de Duitser alles in huis heeft om hem op te volgen.

Meer over Sebastian Vettel Vettel wakkert Red Bull-geruchten aan en haalt Harvard-diploma

Vettel reageerde eerder opvallend diplomatiek op de woorden van Marko. Hij wilde niet aangeven of hij het zag zitten om de 82-jarige Oostenrijker op te volgen. Ook Marko gaf daarna aan dat hij voorlopig nog niet gaan stoppen met zijn werkzaamheden bij Red Bull.

Onvervangbaar

In de Sport am Sonntag Podcast van ORF gaat Vettel weer in op het mogelijk opvolgen van Marko: "Hij is onvervangbaar, laat ik het zo zeggen. Wat een karakter. Hij heeft sinds 2005 een heel grote bijdrage geleverd aan het team. Hij loopt er nog altijd rond en het is mijn wens dat hij nog lang kan blijven doorwerken."

Gaat Vettel Marko opvolgen?

Vettel kent Marko goed, en hij stelt dat de teamadviseur weet dat hij niet eeuwig kan blijven doorwerken: "Hij is een echte realist." De vraag die dan blijft hangen, is of Vettel de functie van Marko kan gaan overnemen: "Ik ken die positie heel erg goed. Hij weet wat hij doet. Ik kan nog veel van hem leren. Het is ook goed mogelijk dat die positie anders zal worden ingevuld."

Vettel pakte zijn vier wereldtitels in dienst van Red Bull. In 2010, 2011, 2012 en 2013 pakte hij de titel. De enige andere coureur die wereldkampioen werd namens Red Bull, is Max Verstappen.