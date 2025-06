Lindblad tijdelijke teamgenoot van Verstappen in Silverstone

Helmut Marko praatte eerder deze week zijn mond voorbij. Hij verklapte dat toptalent Arvid Lindblad in Silverstone een vrije training gaat rijden. Nu blijkt dat hij op het Britse circuit voor een uurtje zal fungeren als de teamgenoot van Max Verstappen.

De 17-jarige Lindblad nam enkele weken geleden zijn langverwachte superlicentie in ontvangst. Vanwege zijn leeftijd mocht hij er eigenlijk geen aanvragen, maar Red Bull vroeg dispensatie aan bij de FIA. Daar stelden ze dat Lindblad over een exceptioneel talent beschikt, en dat hij in aanmerking komt voor de uitzonderingsregel. Hierdoor mag de piepjonge Brit in theorie zijn Formule 1-debuut maken.

Marko's onthulling

Red Bull-adviseur Helmut Marko praatte op woensdag zijn mond voorbij in een interview met Kleine Zeitung. Hij liet weten dat Lindblad in de eerste vrije training op het circuit van Silverstone zijn debuut mag maken. Marko deelde niet meer details, waardoor het onduidelijk was voor welk team Lindblad zal gaan rijden in het Verenigd Koninkrijk.

Test op Imola

De 17-jarige Formule 2-coureur werkte eerder deze week een TPC-test af voor Racing Bulls op het circuit van Imola. Eerder was al uitgelekt dat hij waarschijnlijk een aantal trainingen gaat rijden voor Red Bulls zusterteam. Of hij ook in Silverstone zou gaan rijden voor het team uit Faenza, was echter volledig onduidelijk.

Tijdelijke teamgenoot van Verstappen

Volgens De Telegraaf krijgt Lindblad in Silverstone de kans bij het grote Red Bull Racing. Hij zal dan in de eerste vrije training plaatsnemen in de RB21 van vaste coureur Yuki Tsunoda. Lindblad is dan voor een uurtje de teamgenoot van Max Verstappen. De 17-jarige coureur wordt regelmatig vergeleken met Verstappen, en mag zich nu dus een uurtje laten zien naast de Nederlandse regerend wereldkampioen.

Alle teams zijn dit jaar verplicht om per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Verstappen stond in Bahrein zijn auto al een training af aan Ayumu Iwasa. Nu zet Red Bull dus voor de tweede keer een jongeling in.