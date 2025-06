Marko onthult wanneer toptalent Lindblad zijn F1-debuut maakt

Met Arvid Lindblad lijkt Red Bull weer goud in handen te hebben. De 17-jarige coureur heeft een superlicentie gekregen, en hij wordt gezien als de 'nieuwe Max Verstappen'. Helmut Marko onthult wanneer Lindblad zijn debuut in de Formule 1 gaan maken.

In principe mogen 17-jarige coureurs geen superlicentie aanvragen. De FIA heeft vorig jaar het sportieve reglement aangepast waardoor er bij hoge uitzondering toch een superlicentie kan worden uitgegeven aan een 17-jarige coureur. Hij of zij heeft dan moeten laten zien over een buitengewoon talent te beschikken.

FIA keurde aanvraag goed

Red Bull vroeg zo'n uitzondering aan voor Lindblad. De FIA gaf Red Bull gelijk, waardoor Lindblad in theorie zijn debuut mag gaan maken in de Formule 1. Op maandag werkte hij een TPC-test af met Racing Bulls op het circuit van Imola. De vraag is wanneer hij zijn debuut gaat maken in een officiële F1-sessie.

Debuut in Silverstone

In een interview met Kleine Zeitung krijgt Red Bull-adviseur Helmut Marko de vraag of Lindblad echt klaar is voor de Formule 1: "Hij heeft maandag in Italië een halve dag in de auto gezet ter voorbereiding. Hij zal ook op de vrijdag in Silverstone in de auto zitten voor de vrije training."

"Hij valt op door zijn mentale kracht en zijn zelfvertrouwen. Zijn Zweedse en Indiase mix is blijkbaar heel erg goed voor de autosport."

Red Bull had een reservecoureur nodig

Gevraagd of er misschien een rijderswissel aankomt, reageert Marko ontkennend: "Nee, we bereiden ons voor op het geval dat er echt iets gebeurt met Max Verstappen en zijn strafpunten. We hebben momenteel twee reservecoureurs: Lindblad en Ayumu Iwasa. Iwasa's Formule 1-schema botst met zijn programma in Japan."

"We hadden zelfs een deal met een ander team voor sommige races. Op een gegeven moment stond een reservecoureur voor drie teams gepland. Het is niet zo makkelijk om iemand te vinden die in vorm is. En daarom zit Lindblad nu al in de auto."