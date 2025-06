Perez doorbreekt stilte: "Red Bull heeft spijt dat ze me hebben weggestuurd"

Sergio Perez verloor eind vorig jaar zijn zitje bij Red Bull Racing. De Mexicaan staat dit jaar aan de zijlijn, maar hij hield zich stil over de situatie bij het team. Voor het eerst doorbreekt hij nu die stilte, en stelt hij dat Red Bull spijt heeft van het feit dat ze hem de deur hebben gewezen.

Na een teleurstellend seizoen in 2024 moest Red Bull een besluit nemen over Perez. Zijn teamgenoot Max Verstappen was wereldkampioen geworden, maar de Mexicaan was niet in staat geweest om hem te helpen. Uiteindelijk deelde hij zelf een statement waarin hij zijn vertrek aankondigde. Red Bull bedankte hem, en ze vervingen hem door de onervaren Liam Lawson.

Lawson wist echt ook niet goed te presteren. Al na twee races werd hij teruggezet naar Racing Bulls. Red Bull wees Yuki Tsunoda aan als zijn vervanger, maar de Japanner maakt momenteel ook geen goede indruk. Er wordt druk gespeculeerd, en de kans is aanwezig dat hij eind dit jaar moet vertrekken.

'Red Bull heeft spijt'

Perez koestert geen wrok, zo legt hij nu uit in de podcast Desde El Paddock: "Nee, uiteindelijk is dat hoe deze sport werkt. Ze hebben bepaalde beslissingen genomen vanwege de enorme druk, de druk die ze zelf mede hebben gecreëerd."

"Maar ik weet diep van binnen dat ze spijt hebben. En dat weet ik uit een zeer betrouwbare bron. Maar goed, wat kun je eraan doen? Je gaat gewoon verder."

Hoe kijkt Perez naar de huidige situatie?

Perez leeft mee met Red Bull, en hij geniet dan ook niet van de huidige situatie: "Het is moeilijk. Ik heb heel erg goede vrienden bij Red Bull, en mensen denken misschien dat ik plezier beleef aan wat er gebeurd, maar nee. De waarheid is dat Max al het succes verdient dat hij heeft. Hij is een ongelooflijk coureur, en weinig mensen begrijpen hoe hij werkt. Hij is uitzonderlijk."

Waar ging het mis?

Perez genoot van zijn tijd bij Red Bull, en weet precies wat het probleem is: "We hadden een geweldig team. Uiteindelijk viel het langzaam uit elkaar. We hadden echt iets bijzonders, tijdens één van de meest competitieve tijdperken in de Formule 1."

"We domineerden geen tijdperk, zoals Mercedes deed. Dat team had een enorm motorvoordeel. In ons geval was het prestatieverschil minimaal, en toch bouwden we een krachtpatser. Toen Adrian Newey vertrok, dat is wanneer de problemen echt begonnen."