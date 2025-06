'Red Bull gaat afscheid nemen van Yuki Tsunoda'

Het is nog altijd niet duidelijk wie volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen is bij Red Bull Racing. Dat zitje is nu nog in handen van Yuki Tsunoda, maar het lijkt erop dat hij eind dit jaar gaat vertrekken.

Het tweede zitje bij Red Bull is al jaren onderwerp van gesprek. Sergio Perez verloor vorig jaar na tegenvallende resultaten zijn zitje, waarna Red Bull koos voor de jonge onervaren Liam Lawson. Hij kreeg de voorkeur boven Yuki Tsunoda, die aan het seizoen begon bij het team van Racing Bulls.

Maar al na twee races werd duidelijk dat Red Bull de verkeerde keuze had gemaakt. Lawson wist niet te scoren in Australië en China, en hij werd vervangen door Tsunoda. De Japanner begon aardig aan zijn tijd bij Red Bull, maar na een zware crash in de kwalificatie in Imola viel hij ver terug.

De onzekere toekomst van Tsunoda

De vraag is nu wat Red Bull met Tsunoda en het tweede zitje gaat doen. Volgens BBC Sport is het de verwachting dat Red Bull na dit seizoen afscheid neemt van Tsunoda. Als hij toch nog goed gaat presteren, dan kan de situatie er weer heel erg anders uitzien voor de Japanse coureur.

Wie volgt Tsunoda op?

Volgens BBC Sport is het de verwachting dat Isack Hadjar volgend jaar de teamgenoot van Verstappen gaat worden, als de Nederlander tenminste bij Red Bull blijft. Hadjar is bezig met zijn debuutseizoen in de Formule 1, en hij komt steeds beter voor de dag. Hij suggereerde zelf dat het beter voor hem is om bij Racing Bulls te blijven, maar volgens de BBC kan er dus een snelle promotie aankomen.

De Britse omroep stelt dat de 17-jarige Arvid Lindblad een goede kans heeft om dan het vrijgekomen Racing Bulls-zitje in te nemen in 2026. De toekomst van Lawson bij Racing Bulls is volgens BBC Sport nog onduidelijk.