Max Verstappen geniet van vrije dagen op Megajacht voor Franse kust

Max Verstappen heeft een aantal drukke weken achter de rug. Aankomend weekend staat er geen race op het programma, en dat betekent dat er aandacht kan worden gegeven aan andere zaken. Verstappens peperdure jacht is bijvoorbeeld gespot voor de kust van Frankrijk.

Verstappen kwam afgelopen weekend als tweede over de streep in de Grand Prix van Canada. De Nederlander bleef daarna lang hangen in Montreal, omdat zijn team Red Bull Racing een protest had ingediend tegen George Russell. Uren later dan gepland vloog Verstappen daarna terug naar zijn woonplaats Monaco.

GT3-test

Waar veel andere coureurs afreisden naar New York voor de wereldpremière van de F1-film, ging Verstappen naar huis. Op dinsdag reisde hij echter weer af naar het circuit van Spa-Francorchamps, waar hij een test afwerkte in een Aston Martin GT3 van zijn eigen raceteam. De Nederlander maakte veel indruk met zijn rondjes op het circuit in de Belgische Ardennen.

Megajacht gespot voor Franse kust

Na zijn testdag vloog Verstappen dinsdagavond terug naar Monaco, en krijgt hij de kans om even tot rust te komen voordat het Formule 1-circus weer verdergaat. Naast een raceteam, beschikt Verstappen over veel andere speeltjes. Afgelopen winter kocht hij bijvoorbeeld een reusachtig jacht, die vooral in de haven van Monaco heeft gelegen.

Het jacht van Verstappen heeft nu de haven van Monaco verlaten, en bevindt zich op Franse wateren. De boot met de naam 'Unleash The Lion' is gisteren gespot voor de kust van Frankrijk in Nice en ligt nu in de buurt van het plaatsje L'Escalet. Deze baai, om de hoek van Sainz-Tropez, staat bekend als een plek waar veel miljoenenjachten gaan liggen voor de kust vanwege de mooie standen van Plage de Pampelonne en het heldere water. De exclusieve beachclubs staan bekend om het waarborgen van privacy waardoor vele beroemde mensen hier graag komen, zoals Beyonce, Bono, Leonardo Di Caprio maar ook Lewis Hamilton. Ze varen er met hun boot heen en met een tender naar het strand, of laten zich met security vervoeren richting dit beroemde strand met beach en nachtclubs.

Max Verstappen zal ongetwijfeld met zijn gezin genieten van een paar rustige dagen op het water, alvorens de double-header Oostenrijk en Engeland zal plaatsvinden.

Miljoenenaankoop

Verstappen nam afgelopen winter het luxueuze jacht in ontvangst in het Italiaanse Viareggio. Het gaat om een 33 meter lang jacht uit de Mangusta-serie. Het jacht is ongeveer 12 miljoen dollar waard, maar het is niet duidelijk hoeveel Verstappen precies heeft betaald.

Op de boot is plek voor twaalf mensen en het jacht heeft een topsnelheid van zo'n 25 knopen. Recent was de 'Unleash The Lion' één van de blikvangers naast de baan tijdens de Grand Prix van Monaco.