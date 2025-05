Max Verstappen steelt de show met peperduur megajacht in Monaco

Max Verstappen gaat dit weekend voor goud op het stratencircuit van Monaco. Op de baan wil hij indruk maken, terwijl hem dat naast de baan al is gelukt. Zijn luxueuze jacht ligt namelijk in de haven en voor het eerst kunnen mensen er echt een blik opwerpen.

Verstappen deed afgelopen winter een miljoenenaankoop. Samen met zijn vriendin Kelly Piquet reisde hij af naar het Italiaanse Viareggio om zijn nieuwe superjacht in ontvangst te nemen. Het jacht uit de Mangusta-serie is 33 meter lang, en heeft de veelzeggende naam 'Unleash the Lion'. Verstappens aankoop bleef daarna redelijk buiten beeld, maar nu het Formule 1-circus is afgereisd naar Monaco valt ieders blik op de boot.

Peperdure boot

Het superjacht is ongeveer 12 miljoen dollar waard, maar het is onbekend hoeveel Verstappen voor de boot heeft betaald. Op de boot kunnen twaalf mensen worden onder gebracht en de topsnelheid ligt rond de 25 knopen. Wat Verstappen allemaal met de boot doet is onduidelijk, maar tijdens het raceweekend ligt de Unleash the Lion in ieder geval in de haven van Monaco.

De haven hoort bij het raceweekend in Monaco. De megajachten vormen het decor van de race, want vlak naast de baan liggen de boten in de haven. Veel eigenaren van de boten doen er dan ook alles aan om op te vallen. Zo werd er in de haven naast het circuit een jacht gespot met een exclusieve McLaren Solus GT in Marlboro-kleuren aan boord. De auto kan geen kant op, maar het is toch een mooi hebbedingetje.

Voor Verstappen was de boot één van de twee grote aankopen waarmee hij afgelopen winter in het nieuws kwam. Hij kocht ook een nieuwe privéjet, maar die heeft hij dit weekend niet nodig. Hij woont immers in Monaco, en reist per boot af naar de paddock.