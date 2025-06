Verstappen voert Aston Martin-test uit op Spa-Francorchamps

Max Verstappen is vlak na de Grand Prix van Canada weer op het circuit gespot. De Nederlander vloog gisteravond naar België, en zijn raceteam werd op het circuit van Spa-Francorchamps gesignaleerd. Daar worden er weer rondjes gereden met een GT3-bolide.

Waar andere coureurs gisteravond aanwezig waren in New York bij de première van de F1-film, vloog Verstappen naar België. Op dinsdagochtend doken er video's op dat een Aston Martin GT3-bolide in de kleuren van Verstappens raceteam. Op het circuit in de Ardennen wordt vandaag een testdag afgewerkt, en het was nog eventjes de vraag of Verstappen zelf ook achter het stuur zou kruipen.

Aston Martin

Verstappen werd vanochtend door fans gepot achter het stuur van de blauwe Aston Martin. Op video's op sociale media is te zien hoe de wagen door de pitlane rijdt, terwijl er ook foto's van de pitbox van Verstappens team zijn opgedoken. Op de auto staan de namen van Thierry Vermeulen, Chris Lulham en Harry King, de coureurs die normaal gesproken uitkomen in deze klasse.

De comeback van Franz Hermann

Op sociale media wordt er gegrapt dat 'Franz Hermann' weer terug is op het circuit. Onder deze naam nam Verstappen enkele weken geleden deel aan een testdag op de iconische Nürburgring Nordschleife, waar hij achter het stuur kroop van een Ferrari GT3-bolide. Het is geen geheim dat Verstappen graag wil racen op de Nordschleife.

Wat de reden is voor deze test op het circuit van Spa, is nog niet duidelijk. Verstappen kruipt wel vaker achter het stuur van GT3-bolides van zijn team. De regerend wereldkampioen Formule 1 is groot fan van deze auto's, en volgt de verrichtingen van zijn team en coureurs op de voet.

Net terug uit Canada

Verstappen kwam afgelopen weekend als tweede over de streep in de Grand Prix van Canada. De Nederlandse Red Bull-coureur staat derde in het wereldkampioenschap met 155 punten, zijn eerste rivaal Lando Norris staat tweede met 176 punten. Kampioenschapsleider Oscar Piastri heeft tot nu toe 198 punten gescoord.